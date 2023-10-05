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ICAN: пилоты стран НАТО проходят подготовку по применению ядерного оружия - РИА Новости, 05.10.2023
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19:45 05.10.2023 (обновлено: 21:03 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/nato-1900796348.html
ICAN: пилоты стран НАТО проходят подготовку по применению ядерного оружия
ICAN: пилоты стран НАТО проходят подготовку по применению ядерного оружия - РИА Новости, 05.10.2023
ICAN: пилоты стран НАТО проходят подготовку по применению ядерного оружия
Пилоты пяти стран — членов НАТО проходят подготовку по применению американского ядерного оружия, тайно размещенного на военных базах в этих государствах,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:45
2023-10-05T21:03
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ЖЕНЕВА, 5 окт — РИА Новости. Пилоты пяти стран — членов НАТО проходят подготовку по применению американского ядерного оружия, тайно размещенного на военных базах в этих государствах, заявили представители Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) в Женеве."Есть немецкие, голландские, бельгийские, итальянские, турецкие пилоты, обученные пользоваться этим оружием. В случае войны &lt;...&gt; кто будет контролировать это оружие? Это вопрос, который действительно беспокоит нас, и это вопрос, который обсуждается в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", — заявил руководитель отдела СМИ организации Алистер Бернетт на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Замдиректора ICAN Даниэль Хегста добавил, что, например, в Италии есть две базы, где хранится американское ядерное оружие. Одна из них контролируется местными военными, при этом подробности о соглашениях по размещению этих арсеналов между Римом и Вашингтоном не разглашаются. "Итак, есть американские пилоты, которым было бы разрешено перевозить ядерное оружие, если бы оно было применено, и есть также итальянские пилоты", — подчеркнул он.В июне координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что США разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений. В марте Москва и Минск договорились о переброске тактического ядерного оружия в Белоруссию. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не нарушает никакие международные обязательства и делает то, чем в течение десятилетий занимаются США, размещая свои арсеналы в Европе. В апреле Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, часть самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.
https://ria.ru/20231005/yadernyy-1900771351.html
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в мире, россия, сша, европа, владимир путин, нато, ican, оон, белоруссия
В мире, Россия, США, Европа, Владимир Путин, НАТО, ICAN, ООН, Белоруссия
ICAN: пилоты стран НАТО проходят подготовку по применению ядерного оружия

ICAN: пилоты пяти стран НАТО учатся применять ядерное оружие США

© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель F-16s ВВС США
Истребитель F-16s ВВС США - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
Истребитель F-16s ВВС США. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 окт — РИА Новости. Пилоты пяти стран — членов НАТО проходят подготовку по применению американского ядерного оружия, тайно размещенного на военных базах в этих государствах, заявили представители Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) в Женеве.
"Есть немецкие, голландские, бельгийские, итальянские, турецкие пилоты, обученные пользоваться этим оружием. В случае войны <...> кто будет контролировать это оружие? Это вопрос, который действительно беспокоит нас, и это вопрос, который обсуждается в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", — заявил руководитель отдела СМИ организации Алистер Бернетт на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
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Замдиректора ICAN Даниэль Хегста добавил, что, например, в Италии есть две базы, где хранится американское ядерное оружие. Одна из них контролируется местными военными, при этом подробности о соглашениях по размещению этих арсеналов между Римом и Вашингтоном не разглашаются.
"Итак, есть американские пилоты, которым было бы разрешено перевозить ядерное оружие, если бы оно было применено, и есть также итальянские пилоты", — подчеркнул он.
В июне координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что США разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений.
В марте Москва и Минск договорились о переброске тактического ядерного оружия в Белоруссию. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не нарушает никакие международные обязательства и делает то, чем в течение десятилетий занимаются США, размещая свои арсеналы в Европе.
В апреле Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, часть самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.
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