https://ria.ru/20231005/nato-1900771495.html

Путин предположил, почему НАТО не приняла в состав Россию

Путин предположил, почему НАТО не приняла в состав Россию - РИА Новости, 05.10.2023

Путин предположил, почему НАТО не приняла в состав Россию

НАТО не нужна была такая страна в своем составе, как Россия, несмотря на то, что уже не было идеологического противостояния — видимо, проблема была в... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:08

2023-10-05T18:08

2023-10-05T18:08

россия

владимир путин

нато

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. НАТО не нужна была такая страна в своем составе, как Россия, несмотря на то, что уже не было идеологического противостояния — видимо, проблема была в геополитических интересах, заявил президент России Владимир Путин. "Был момент, когда ваш покорный слуга высказал предположение: "А может, нам и в НАТО вступить?". Но нет. НАТО такая страна не нужна. Спросите, а что еще-то, мы-то считали, что мы уже "свои". Извините, как в народе говорят, буржуинские. Чего еще? Противостояния идеологического больше нет, в чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим, в самоуверенности", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". По его оценке, история Запада - это "хроника бесконечных экспансий". "Западное влияние в мире - это огромная военно-финансовая пирамида, ей все время нужно новое топливо для поддержания себя самой - природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим, поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать", - заявил Путин. Россия же, отметил он, не раз приводила аргументы, призывы к разуму и предложения, но они все игнорировались.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

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россия, владимир путин, нато, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире