https://ria.ru/20231005/nagrady-1900743648.html
Руденя в День учителя вручил награды работникам образования Верхневолжья
Руденя в День учителя вручил награды работникам образования Верхневолжья - РИА Новости, 05.10.2023
Руденя в День учителя вручил награды работникам образования Верхневолжья
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, вручил награды лучшим работникам образования... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:04
2023-10-05T17:04
2023-10-05T17:04
тверская область
тверь
россия
игорь руденя
всемирный день учителя
международный день учителя
день учителя
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ТВЕРЬ, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, вручил награды лучшим работникам образования Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства. Торжественное мероприятие, на котором были вручены награды, прошло в Твери. "Этот год, в знак всенародного уважения к вашему труду, признания его огромного значения для будущего России, объявлен Годом педагога и наставника. Сегодня учителя, преподаватели и воспитатели Тверской области достойно продолжают педагогические традиции, сделавшие нашу систему образования одной из лучших в мире", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. Губернатор поблагодарил педагогов, чьи воспитанники проявляют героизм в ходе специальной военной операции, сражаются за безопасность и будущее страны. Глава региона отметил, что сегодня в России возрождается суверенная национальная система образования, возвращаются тот опыт и традиции, когда школа давала ученикам не только знания, но и обучала востребованной специальности, воспитывала патриотов. Кроме того, одновременно по профильному национальному проекту и региональным программам ведется модернизация, ремонт и оснащение современным оборудованием детских садов, школ и колледжей, строительство новых учреждений. С 2019 года в Тверской области открыто 13 новых детских садов и три школы, ведется строительство еще пяти школ: двух в Твери, по одной – в Максатихе, Дмитровой Горе и Вахонине. Руденя подчеркнул, что планируется увеличить темпы и объемы этой работы. В том числе, в течение ближайших трех лет привести в надлежащее состояние фасады зданий и плацы школ региона. Глава региона отметил, что приоритетом является поддержка педагогов, привлечение в отрасль молодых специалистов, повышение престижа труда учителя. Губернатор сообщил о разработке новой региональной меры поддержки – поощрении учителей со стажем, которые проработали в учреждениях образования продолжительное время. Всего в системе образования Верхневолжья трудится более 20 тысяч педагогических работников.
https://ria.ru/20230824/stroitelstvo-1891987436.html
https://ria.ru/20230919/premiya-1897350580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, россия, игорь руденя, всемирный день учителя, международный день учителя, день учителя
Тверская область, Тверь, Россия, Игорь Руденя, Всемирный день учителя, Международный день учителя, День учителя
ТВЕРЬ, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, вручил награды лучшим работникам образования Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Торжественное мероприятие, на котором были вручены награды, прошло в Твери
.
"Этот год, в знак всенародного уважения к вашему труду, признания его огромного значения для будущего России
, объявлен Годом педагога и наставника. Сегодня учителя, преподаватели и воспитатели Тверской области достойно продолжают педагогические традиции, сделавшие нашу систему образования одной из лучших в мире", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор поблагодарил педагогов, чьи воспитанники проявляют героизм в ходе специальной военной операции, сражаются за безопасность и будущее страны.
Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ
Глава региона отметил, что сегодня в России возрождается суверенная национальная система образования, возвращаются тот опыт и традиции, когда школа давала ученикам не только знания, но и обучала востребованной специальности, воспитывала патриотов.
Кроме того, одновременно по профильному национальному проекту и региональным программам ведется модернизация, ремонт и оснащение современным оборудованием детских садов, школ и колледжей, строительство новых учреждений.
С 2019 года в Тверской области открыто 13 новых детских садов и три школы, ведется строительство еще пяти школ: двух в Твери, по одной – в Максатихе, Дмитровой Горе и Вахонине.
Руденя подчеркнул, что планируется увеличить темпы и объемы этой работы. В том числе, в течение ближайших трех лет привести в надлежащее состояние фасады зданий и плацы школ региона.
Премия губернатора для педагогов колледжей введена в Тверской области
Глава региона отметил, что приоритетом является поддержка педагогов, привлечение в отрасль молодых специалистов, повышение престижа труда учителя. Губернатор сообщил о разработке новой региональной меры поддержки – поощрении учителей со стажем, которые проработали в учреждениях образования продолжительное время.
Всего в системе образования Верхневолжья трудится более 20 тысяч педагогических работников.