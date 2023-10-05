https://ria.ru/20231005/nagrady-1900743648.html

Руденя в День учителя вручил награды работникам образования Верхневолжья

Руденя в День учителя вручил награды работникам образования Верхневолжья - РИА Новости, 05.10.2023

Руденя в День учителя вручил награды работникам образования Верхневолжья

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, вручил награды лучшим работникам образования... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:04

2023-10-05T17:04

2023-10-05T17:04

тверская область

тверь

россия

игорь руденя

всемирный день учителя

международный день учителя

день учителя

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ТВЕРЬ, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, вручил награды лучшим работникам образования Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства. Торжественное мероприятие, на котором были вручены награды, прошло в Твери. "Этот год, в знак всенародного уважения к вашему труду, признания его огромного значения для будущего России, объявлен Годом педагога и наставника. Сегодня учителя, преподаватели и воспитатели Тверской области достойно продолжают педагогические традиции, сделавшие нашу систему образования одной из лучших в мире", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. Губернатор поблагодарил педагогов, чьи воспитанники проявляют героизм в ходе специальной военной операции, сражаются за безопасность и будущее страны. Глава региона отметил, что сегодня в России возрождается суверенная национальная система образования, возвращаются тот опыт и традиции, когда школа давала ученикам не только знания, но и обучала востребованной специальности, воспитывала патриотов. Кроме того, одновременно по профильному национальному проекту и региональным программам ведется модернизация, ремонт и оснащение современным оборудованием детских садов, школ и колледжей, строительство новых учреждений. С 2019 года в Тверской области открыто 13 новых детских садов и три школы, ведется строительство еще пяти школ: двух в Твери, по одной – в Максатихе, Дмитровой Горе и Вахонине. Руденя подчеркнул, что планируется увеличить темпы и объемы этой работы. В том числе, в течение ближайших трех лет привести в надлежащее состояние фасады зданий и плацы школ региона. Глава региона отметил, что приоритетом является поддержка педагогов, привлечение в отрасль молодых специалистов, повышение престижа труда учителя. Губернатор сообщил о разработке новой региональной меры поддержки – поощрении учителей со стажем, которые проработали в учреждениях образования продолжительное время. Всего в системе образования Верхневолжья трудится более 20 тысяч педагогических работников.

https://ria.ru/20230824/stroitelstvo-1891987436.html

https://ria.ru/20230919/premiya-1897350580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, россия, игорь руденя, всемирный день учителя, международный день учителя, день учителя