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Тюменская полиция задержала двух подростков с телом в багажнике - РИА Новости, 05.10.2023
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13:25 05.10.2023 (обновлено: 13:27 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/mvd-1900668919.html
Тюменская полиция задержала двух подростков с телом в багажнике
Тюменская полиция задержала двух подростков с телом в багажнике - РИА Новости, 05.10.2023
Тюменская полиция задержала двух подростков с телом в багажнике
Двух человек задержали ночью в Тюменской области при перевозке в автомобиле тела мужчины с огнестрельными ранениями, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:25
2023-10-05T13:27
происшествия
тюменская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
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ТЮМЕНЬ, 5 окт – РИА Новости. Двух человек задержали ночью в Тюменской области при перевозке в автомобиле тела мужчины с огнестрельными ранениями, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД РФ. "Сотрудники тюменской полиции в ночное время для проверки остановили автомобиль "Лада". В багажнике был обнаружен завернутый в материю труп мужчины с огнестрельными ранениями шеи. Водителя и пассажира задержали и доставили в отдел полиции", - сказали в ведомстве. Возраст задержанных в УМВД не уточнили, сейчас с ними работают следователи. По данным источников РИА Новости в силовых структурах, в машине были 18-летний юноша и 14-летний подросток.
https://ria.ru/20231005/fsb-1900597854.html
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происшествия, тюменская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Тюменская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
Тюменская полиция задержала двух подростков с телом в багажнике

МВД: в Тюмени полиция задержала двух подростков с телом в багажнике

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 5 окт – РИА Новости. Двух человек задержали ночью в Тюменской области при перевозке в автомобиле тела мужчины с огнестрельными ранениями, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД РФ.
"Сотрудники тюменской полиции в ночное время для проверки остановили автомобиль "Лада". В багажнике был обнаружен завернутый в материю труп мужчины с огнестрельными ранениями шеи. Водителя и пассажира задержали и доставили в отдел полиции", - сказали в ведомстве.
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Возраст задержанных в УМВД не уточнили, сейчас с ними работают следователи.
По данным источников РИА Новости в силовых структурах, в машине были 18-летний юноша и 14-летний подросток.
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ПроисшествияТюменская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФ
 
 
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