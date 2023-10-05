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Тюменская полиция задержала двух подростков с телом в багажнике
Тюменская полиция задержала двух подростков с телом в багажнике - РИА Новости, 05.10.2023
Тюменская полиция задержала двух подростков с телом в багажнике
Двух человек задержали ночью в Тюменской области при перевозке в автомобиле тела мужчины с огнестрельными ранениями, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:25
2023-10-05T13:25
2023-10-05T13:27
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 5 окт – РИА Новости. Двух человек задержали ночью в Тюменской области при перевозке в автомобиле тела мужчины с огнестрельными ранениями, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД РФ. "Сотрудники тюменской полиции в ночное время для проверки остановили автомобиль "Лада". В багажнике был обнаружен завернутый в материю труп мужчины с огнестрельными ранениями шеи. Водителя и пассажира задержали и доставили в отдел полиции", - сказали в ведомстве. Возраст задержанных в УМВД не уточнили, сейчас с ними работают следователи. По данным источников РИА Новости в силовых структурах, в машине были 18-летний юноша и 14-летний подросток.
https://ria.ru/20231005/fsb-1900597854.html
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происшествия, тюменская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Тюменская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
Тюменская полиция задержала двух подростков с телом в багажнике
МВД: в Тюмени полиция задержала двух подростков с телом в багажнике