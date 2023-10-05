https://ria.ru/20231005/monblan-1900704031.html

Самая высокая гора в Европе Монблан стала на два метра ниже

Самая высокая гора в Европе Монблан стала на два метра ниже - РИА Новости, 05.10.2023

Самая высокая гора в Европе Монблан стала на два метра ниже

Высшая точка Альпийских гор, Монблан, потеряла 2 метра в высоте, следует из отчёта экспертов-геодезистов французского департамента Верхняя Савойя. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:22

2023-10-05T15:22

2023-10-05T15:28

наука

европа

франция

монблан

всемирная метеорологическая организация

оон

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ПАРИЖ, 5 окт – РИА Новости. Высшая точка Альпийских гор, Монблан, потеряла 2 метра в высоте, следует из отчёта экспертов-геодезистов французского департамента Верхняя Савойя. "Высота Монблана составляет 4805,59 метров в 2023 году, то есть на 2,22 метра меньше, чем в ходе последнего измерения в 2021 году", - сообщил телеканал BFMTV. По словам президента регионального отделения геодезистов департамента Верхняя Савойя Жана де Гарета, такие изменения – в порядке вещей и могут зависеть от уровня осадков. "Через два года Монбан может быть снова на два метра выше", - отметил он. Однако в 2021 году гора также "уменьшилась" на метр по сравнению с 2017 годом (измерения 2019 года были признаны недействительными), а в 2007 году ее высота составляла 4810,90 м. Эксперты встревожены быстрым таянием ледника, покрывающего вершину горы. Этим летом, ставшим рекордно жарким на планете, во Франции было побито множество температурных рекордов. Так, по сообщению Национальной метеорологической службы "Метео-Франс", на Монблане нулевые температуры впервые были зарегистрированы на отметке выше 5 тысяч метров. Измерения высоты альпийской вершины проводятся каждые два года на протяжении 20 лет. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.

https://ria.ru/20230824/ledniki-1892062350.html

https://ria.ru/20230821/ledniki-1891337208.html

https://ria.ru/20230929/kurorty-1899329515.html

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европа, франция, монблан, всемирная метеорологическая организация, оон