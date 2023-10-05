https://ria.ru/20231005/moldaviya-1900675966.html

Сенатор призвал ответить на подавление пророссийских сил в Молдавии

Сенатор призвал ответить на подавление пророссийских сил в Молдавии - РИА Новости, 05.10.2023

Сенатор призвал ответить на подавление пророссийских сил в Молдавии

Молдавия перестаёт быть демократической страной, оппозиция, тем более пророссийская, подвергается гонениям, Россия должна применить жёсткие ответные меры,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:55

2023-10-05T13:55

2023-10-05T13:55

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Молдавия перестаёт быть демократической страной, оппозиция, тем более пророссийская, подвергается гонениям, Россия должна применить жёсткие ответные меры, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем Telegram-канале. "Политическая ситуация в Молдове, которую нам привычнее называть Молдавией, продолжает ухудшаться. Ровно через месяц, 5 ноября 2023 года, в этом государстве пройдут всеобщие местные выборы. Избирателям предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11058 членов местных советов", - написал сенатор. При этом, по его словам, правящая партия "Действие и солидарность", у которой 63 места (из 101 места) в парламенте Молдавии, и президент Майя Санду решили узурпировать власть в этом государстве. "Завоевав власть в стране, они пытаются удержать её даже вопреки желанию своего народа", - подчеркнул Бондарев. По мнению российского парламентария, "Молдавия перестаёт быть демократической страной, а оппозиция, тем более пророссийская, там подвергается гонениям". Народные митинги подавляются, а оппозиционные партии быстро ликвидируются, добавил сенатор. "Молдова нам перестала быть дружественной, и против неё РФ должна применить самые жёсткие ответные меры, дабы помочь населению Молдовы освободиться от ненавистной политической партии, которая узурпировала власть", - считает Бондарев. Он напомнил, что ещё летом 2023 года правительством этой страны был предпринят ряд шагов, чтобы уничтожить непокорную оппозицию. Так, 19 июня 2023 года Конституционный суд Молдавии постановил признать главную оппозиционную партию страны – "Шор" - неконституционной, на том основании, что её члены "незаконно финансировали и подкупали участников антиправительственных протестов". "В действительности же многотысячные протесты в этой стране происходили из-за системного кризиса в экономике и энергосекторе Молдавии. Дело в том, что правительство этой страны выступило в поддержку нацистского режима (Владимира) Зеленского на Украине и спровоцировало акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке пророссийской партии "Шор", - подчеркнул Бондарев. По мнению законодателя, правительство испугалось того, что народный гнев сметёт его. При этом партия "Шор" справедливо критиковала руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. "Поэтому правительство спешно предприняло меры по ликвидации данной пророссийской партии", - заключил Бондарев.

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

https://ria.ru/20231005/sandu-1900644497.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, виктор бондарев, совет федерации рф