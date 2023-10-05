https://ria.ru/20231005/moldaviya-1900603907.html

Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться

Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться - РИА Новости, 05.10.2023

Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться

Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что бороться с "беззаконием властей", которые за месяц до выборов меняют избирательный кодекс, можно только... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:22

2023-10-05T10:22

2023-10-05T10:22

в мире

молдавия

игорь додон

евросоюз

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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что бороться с "беззаконием властей", которые за месяц до выборов меняют избирательный кодекс, можно только протестами всех сил оппозиции. Во вторник Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу же после этого решения спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу созвал экстренное заседание законодательного собрания. После обсуждения проект по поправкам в кодекс о выборах был принят депутатами ПДС сразу в двух чтениях. "Давайте объединяться оппозицией, но письма в ЕС и Брюссель ничего не стоят, объединяться стоит только на протестах. Майя Санду (президент - ред.) и партия "Действие и солидарность" боятся только протестов. Я готов к этому, давайте объединимся, встретимся неофициально, обсудим план протестов, выйдем все, независимо от политических предпочтений. Это беззаконие может быть остановлено только общими протестами", - заявил Додон в прямом эфире в соцсетях. Он отметил, что принятые в среду поправки будут касаться не только партии "Шор", поскольку от участия в выборах можно отстранить любого, кто получит статус подозреваемого в незаконном финансировании политсилы. Поправка в кодекс о выборах закрепляет новое ограничение - представители запрещенной партии не смогут избираться, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода для признания их партии неконституционной, если они были исключены из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования, а также если они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки международных санкций ряда международных организаций или государств. Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20230927/moldavia-1899055590.html

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в мире, молдавия, игорь додон, евросоюз