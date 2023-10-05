https://ria.ru/20231005/moldavia-1900832366.html

Кишинев отклонил проект о запрете кандидатов от неконституционных партий

Кишинев отклонил проект о запрете кандидатов от неконституционных партий - РИА Новости, 05.10.2023

Кишинев отклонил проект о запрете кандидатов от неконституционных партий

Проект заключения на внесение изменений в Избирательный кодекс Молдавии, запрещающих баллотироваться на выборах представителям признанной неконституционной... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T23:54

2023-10-05T23:54

2023-10-05T23:55

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

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КИШИНЕВ, 5 окт – РИА Новости. Проект заключения на внесение изменений в Избирательный кодекс Молдавии, запрещающих баллотироваться на выборах представителям признанной неконституционной партии, под которые подпадает оппозиционное политформирование "Шор", не был одобрен Центральной избирательной комиссией, поскольку не набрал большинства голосов, заявили в пресс-службе Центризбиркома. ЦИК республики выступил с разъяснениями в связи с появлением в прессе информации, по его мнению ошибочной, о том, что якобы ЦИК дал отрицательное заключение проекту закона о внесении изменений в Избирательный кодекс. "Рассмотрели проект решения об утверждении заключения по проекту Закона № 345 от 04.10.2023 о внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Молдова № 325/2022. Поскольку проект заключения не набрал большинства голосов членов Центральной избирательной комиссии, он не был одобрен. Комиссия проинформировала секретариат парламента о результатах проверки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Во вторник Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. Поправка в Избирательный кодекс закрепляет новое ограничение - представители запрещенной партии не смогут избираться, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода для признания их партии неконституционной, если они были исключены из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования, а также если они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки международных санкций ряда международных организаций или государств. Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду