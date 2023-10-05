ЦИК Молдавии запретил 102 людям участвовать в выборах
ЦИК Молдавии запретил 102 людям участвовать во всеобщих местных выборах 5 ноября
Люди идут под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии составила список из 102 человек, которые не смогут принять участие во всеобщих местных выборах, поскольку их подозревают в незаконном финансировании партий, сообщила глава пресс-службы ЦИК Родика Сырбу телеканалу TV8.
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"Центризбирком составил список людей, которые не смогут участвовать во всеобщих местных выборах 5 ноября. В список вошли 102 человека", — заявила она.
Сырбу уточнила, что список составили на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям. Члены ЦИК руководствовались данными, полученными от Генпрокуратуры, Национального антикоррупционного центра, Службы информации и безопасности и Генерального инспектората полиции. Эту информацию передали в окружные избирательные комиссии.
В свою очередь, председатель избирательного совета Бельцкого округа Светлана Колесник отметила, что в выборах не сможет участвовать вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер.
Во вторник Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу же после этого спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу созвал экстренное заседание Законодательного собрания. Депутаты его партии после обсуждения приняли проект поправок в кодекс о выборах сразу в двух чтениях.
Поправка в кодекс о выборах закрепляет новое ограничение — представители запрещенной партии не смогут избираться, если:
- их подозревают или обвиняют в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода для признания их партии неконституционной;
- их исключили из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования;
- они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки санкций некоторых международных организаций или государств.
Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.