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ЦИК Молдавии запретил 102 людям участвовать в выборах - РИА Новости, 05.10.2023
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16:25 05.10.2023 (обновлено: 17:45 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/moldavia-1900725255.html
ЦИК Молдавии запретил 102 людям участвовать в выборах
ЦИК Молдавии запретил 102 людям участвовать в выборах - РИА Новости, 05.10.2023
ЦИК Молдавии запретил 102 людям участвовать в выборах
Центральная избирательная комиссия Молдавии составила список из 102 человек, которые не смогут принять участие во всеобщих местных выборах, поскольку их... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:25
2023-10-05T17:45
в мире
молдавия
игорь гросу
марина таубер
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КИШИНЕВ, 5 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии составила список из 102 человек, которые не смогут принять участие во всеобщих местных выборах, поскольку их подозревают в незаконном финансировании партий, сообщила глава пресс-службы ЦИК Родика Сырбу телеканалу TV8."Центризбирком составил список людей, которые не смогут участвовать во всеобщих местных выборах 5 ноября. В список вошли 102 человека", — заявила она. Сырбу уточнила, что список составили на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям. Члены ЦИК руководствовались данными, полученными от Генпрокуратуры, Национального антикоррупционного центра, Службы информации и безопасности и Генерального инспектората полиции. Эту информацию передали в окружные избирательные комиссии.В свою очередь, председатель избирательного совета Бельцкого округа Светлана Колесник отметила, что в выборах не сможет участвовать вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер.Во вторник Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу же после этого спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу созвал экстренное заседание Законодательного собрания. Депутаты его партии после обсуждения приняли проект поправок в кодекс о выборах сразу в двух чтениях.Поправка в кодекс о выборах закрепляет новое ограничение — представители запрещенной партии не смогут избираться, если:Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, молдавия, игорь гросу, марина таубер
В мире, Молдавия, Игорь Гросу, Марина Таубер
ЦИК Молдавии запретил 102 людям участвовать в выборах

ЦИК Молдавии запретил 102 людям участвовать во всеобщих местных выборах 5 ноября

© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUЛюди идут под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе
Люди идут под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
Люди идут под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии составила список из 102 человек, которые не смогут принять участие во всеобщих местных выборах, поскольку их подозревают в незаконном финансировании партий, сообщила глава пресс-службы ЦИК Родика Сырбу телеканалу TV8.
«
"Центризбирком составил список людей, которые не смогут участвовать во всеобщих местных выборах 5 ноября. В список вошли 102 человека", — заявила она.
Сырбу уточнила, что список составили на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям. Члены ЦИК руководствовались данными, полученными от Генпрокуратуры, Национального антикоррупционного центра, Службы информации и безопасности и Генерального инспектората полиции. Эту информацию передали в окружные избирательные комиссии.
В свою очередь, председатель избирательного совета Бельцкого округа Светлана Колесник отметила, что в выборах не сможет участвовать вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер.
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Во вторник Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу же после этого спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу созвал экстренное заседание Законодательного собрания. Депутаты его партии после обсуждения приняли проект поправок в кодекс о выборах сразу в двух чтениях.
Поправка в кодекс о выборах закрепляет новое ограничение — представители запрещенной партии не смогут избираться, если:
  • их подозревают или обвиняют в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода для признания их партии неконституционной;
  • их исключили из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования;
  • они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки санкций некоторых международных организаций или государств.
Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.
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В миреМолдавияИгорь ГросуМарина Таубер
 
 
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