https://ria.ru/20231005/mo-1900678725.html

Посольство России ответило на заявление главы Минобороны Нидерландов

Посольство России ответило на заявление главы Минобороны Нидерландов - РИА Новости, 05.10.2023

Посольство России ответило на заявление главы Минобороны Нидерландов

Слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что поддержка Киева является дешевым способом сдерживания России, демонстрируют, что гибель сотен... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:06

2023-10-05T14:06

2023-10-05T14:06

в мире

россия

украина

нидерланды

сергей лавров

дмитрий песков

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874256226_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f947cc567b71b6e134d44dad3f7d36a2.jpg

ГААГА, 5 окт - РИА Новости. Слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что поддержка Киева является дешевым способом сдерживания России, демонстрируют, что гибель сотен тысяч людей - лишь дешевый способ для голландских чиновников обеспечить свою безопасность, заявили в посольстве России в Гааге. Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что поддержка Украины является "очень дешевым способом добиться того, чтобы Россия перестала быть угрозой для НАТО". "Еще одно доказательство того, что речь никогда не шла о "европейских ценностях" или "народе Украины". Речь всегда шла о борьбе с Россией. Гибель сотен тысяч людей – это просто "дешевый способ" для голландских чиновников обеспечить свою безопасность", - говорится в комментарии российского посольства в Telegram-канале. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20231004/konflikt-1900438258.html

https://ria.ru/20230926/ukraina-1898839307.html

россия

украина

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, нидерланды, сергей лавров, дмитрий песков, нато