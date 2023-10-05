Посольство России ответило на заявление главы Минобороны Нидерландов
Посольство России: слова МО Нидерландов подтвердили первостепенность борьбы с РФ
© Фото : РИАНовостиВыставленный в Амстердаме российский танк Т-72, который был подбит на Украине
© Фото : РИАНовости
Выставленный в Амстердаме российский танк Т-72, который был подбит на Украине. Архивное фото
ГААГА, 5 окт - РИА Новости. Слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что поддержка Киева является дешевым способом сдерживания России, демонстрируют, что гибель сотен тысяч людей - лишь дешевый способ для голландских чиновников обеспечить свою безопасность, заявили в посольстве России в Гааге.
"Еще одно доказательство того, что речь никогда не шла о "европейских ценностях" или "народе Украины". Речь всегда шла о борьбе с Россией. Гибель сотен тысяч людей – это просто "дешевый способ" для голландских чиновников обеспечить свою безопасность", - говорится в комментарии российского посольства в Telegram-канале.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.