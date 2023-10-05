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Минобороны Японии ускорит на год приобретение ракет "Томагавк" - РИА Новости, 05.10.2023
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08:58 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/mo-1900590094.html
Минобороны Японии ускорит на год приобретение ракет "Томагавк"
Минобороны Японии ускорит на год приобретение ракет "Томагавк" - РИА Новости, 05.10.2023
Минобороны Японии ускорит на год приобретение ракет "Томагавк"
Япония ускорит на год оснащение сил самообороны американскими ракетами "Томагавк" - вместо 2026 финансового года к 2025, заявил в ходе визита в США министр... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T08:58
2023-10-05T08:58
в мире
япония
сша
китай
министерство обороны сша
министерство обороны японии
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ТОКИО, 5 окт – РИА Новости. Япония ускорит на год оснащение сил самообороны американскими ракетами "Томагавк" - вместо 2026 финансового года к 2025, заявил в ходе визита в США министр обороны Японии Минору Кихара. "Необходимо ускорить создание системы stand-off (ракетной обороны, означающей возможность ответного удара по базам противника из зоны вне его досягаемости, к ним относится и "Томагавк" - ред.) с учетом очень жесткой ситуации в сфере безопасности", - сказал Кихара на пресс-конференции после встречи с главой Пентагона Остином. Таким образом, ракеты поступят в Японию не в 2026 году, как планировалось, а в 2025. Однако это будет не самая последняя разработка, а ракеты предыдущего поколения block-4, которые сейчас находятся на вооружении США. Ранее сообщалось, что для укрепления "обороноспособности ответных мер" Япония модифицирует так называемые "противокорабельные ракеты типа 12" в рамках программы разработки ракет stand-off missile, которые смогут поражать противника из зоны за пределами его досягаемости. Они должны стать одним из видов замены американской наземной системе противоракетной обороны "Иджис Эшор" (Aegis Ashore), от размещения которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы. Обсуждается возможность оснащения ими эсминцев, истребителей и подводных лодок. Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 1000 километров. Высокая дальность ракет после модификации позволит при необходимости поражать цели на территории Китая или КНДР. Однако оснащение ими сил самообороны начнется не ранее 2026 года. В связи с чем правительство Японии начало рассмотрение вопроса о возможности приобретения ракет "Томагавк" для укрепления обороноспособности и сил сдерживания на этот период. Намерение Японии приобрести "Томагавки" было зафиксировано в принятых в прошлом декабре трех документах по безопасности: "Стратегии обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегии национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны, и "Плане обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. В этом смысле это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.
https://ria.ru/20231004/mid-1900395072.html
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в мире, япония, сша, китай, министерство обороны сша, министерство обороны японии
В мире, Япония, США, Китай, Министерство обороны США, Министерство обороны Японии
Минобороны Японии ускорит на год приобретение ракет "Томагавк"

Министр обороны Японии объявил об ускорении создания системы ракетной обороны

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 5 окт – РИА Новости. Япония ускорит на год оснащение сил самообороны американскими ракетами "Томагавк" - вместо 2026 финансового года к 2025, заявил в ходе визита в США министр обороны Японии Минору Кихара.
"Необходимо ускорить создание системы stand-off (ракетной обороны, означающей возможность ответного удара по базам противника из зоны вне его досягаемости, к ним относится и "Томагавк" - ред.) с учетом очень жесткой ситуации в сфере безопасности", - сказал Кихара на пресс-конференции после встречи с главой Пентагона Остином.
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Таким образом, ракеты поступят в Японию не в 2026 году, как планировалось, а в 2025. Однако это будет не самая последняя разработка, а ракеты предыдущего поколения block-4, которые сейчас находятся на вооружении США.
Ранее сообщалось, что для укрепления "обороноспособности ответных мер" Япония модифицирует так называемые "противокорабельные ракеты типа 12" в рамках программы разработки ракет stand-off missile, которые смогут поражать противника из зоны за пределами его досягаемости. Они должны стать одним из видов замены американской наземной системе противоракетной обороны "Иджис Эшор" (Aegis Ashore), от размещения которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы. Обсуждается возможность оснащения ими эсминцев, истребителей и подводных лодок. Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 1000 километров. Высокая дальность ракет после модификации позволит при необходимости поражать цели на территории Китая или КНДР. Однако оснащение ими сил самообороны начнется не ранее 2026 года. В связи с чем правительство Японии начало рассмотрение вопроса о возможности приобретения ракет "Томагавк" для укрепления обороноспособности и сил сдерживания на этот период.
Намерение Японии приобрести "Томагавки" было зафиксировано в принятых в прошлом декабре трех документах по безопасности: "Стратегии обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегии национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны, и "Плане обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. В этом смысле это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.
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