https://ria.ru/20231005/mir-1900738620.html
Попытки установить монополию в мире обречены на провал, заявил Путин
Попытки установить монополию в мире обречены на провал, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Попытки установить монополию в мире обречены на провал, заявил Путин
Попытки установить монополию в мире обречены на провал, он слишком многообразен, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:54
2023-10-05T16:54
2023-10-05T17:24
владимир путин
политика
россия
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Попытки установить монополию в мире обречены на провал, он слишком многообразен, заявил президент России Владимир Путин."Нам с самого начала было понятно, что попытки (со стороны Запада) установить монополию обречены на провал, мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, пусть даже за ней и стоит огромная мощь Запада, накопленная веками колониальной политики", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
Попытки установить монополию в мире обречены на провал, заявил Путин
Путин: мир слишком многообразен, чтобы устанавливать в нем монополию
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Попытки установить монополию в мире обречены на провал, он слишком многообразен, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам с самого начала было понятно, что попытки (со стороны Запада) установить монополию обречены на провал, мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, пусть даже за ней и стоит огромная мощь Запада, накопленная веками колониальной политики", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
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