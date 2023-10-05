https://ria.ru/20231005/mir-1900738620.html

Попытки установить монополию в мире обречены на провал, заявил Путин

Попытки установить монополию в мире обречены на провал, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Попытки установить монополию в мире обречены на провал, заявил Путин

Попытки установить монополию в мире обречены на провал, он слишком многообразен, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:54

2023-10-05T16:54

2023-10-05T17:24

владимир путин

политика

россия

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Попытки установить монополию в мире обречены на провал, он слишком многообразен, заявил президент России Владимир Путин."Нам с самого начала было понятно, что попытки (со стороны Запада) установить монополию обречены на провал, мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, пусть даже за ней и стоит огромная мощь Запада, накопленная веками колониальной политики", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия