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Медведев заявил, что Запад проталкивает переговоры для ослабления России
Медведев заявил, что Запад проталкивает переговоры для ослабления России - РИА Новости, 05.10.2023
Медведев заявил, что Запад проталкивает переговоры для ослабления России
Запад пытается протолкнуть переговорный процесс, чтобы ослаблять Россию и помогать Киеву накапливать силы, такие переговоры РФ не нужны, заявил зампредседателя... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:09
2023-10-05T17:09
2023-10-05T18:52
россия
киев
дмитрий медведев
украина
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Запад пытается протолкнуть переговорный процесс, чтобы ослаблять Россию и помогать Киеву накапливать силы, такие переговоры РФ не нужны, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, видео опубликовано в его официальном Telegram-канале.По словам Медведева, видны признаки того, что Запад выдыхается, это касается и трат на Украину."Но даже здесь они пытаются идти на различные ухищрения так, чтобы нас подвести к какой-то там черте, так, чтобы, например, передышку получил наш враг. Их задача протолкнуть в некотором смысле такой переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, а с другой стороны помогать накапливать силы нашему противнику. Такие переговоры нам не нужны, они просто вредны", - сказал Медведев.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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россия, киев, дмитрий медведев, украина, в мире
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Медведев заявил, что Запад проталкивает переговоры для ослабления России
Медведев: Запад пытается протолкнуть переговоры, чтобы помочь ВСУ накопить силы