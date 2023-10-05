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Медведев заявил, что Запад проталкивает переговоры для ослабления России - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:09 05.10.2023 (обновлено: 18:52 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/medvedev-1900745275.html
Медведев заявил, что Запад проталкивает переговоры для ослабления России
Медведев заявил, что Запад проталкивает переговоры для ослабления России - РИА Новости, 05.10.2023
Медведев заявил, что Запад проталкивает переговоры для ослабления России
Запад пытается протолкнуть переговорный процесс, чтобы ослаблять Россию и помогать Киеву накапливать силы, такие переговоры РФ не нужны, заявил зампредседателя... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:09
2023-10-05T18:52
россия
киев
дмитрий медведев
украина
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Запад пытается протолкнуть переговорный процесс, чтобы ослаблять Россию и помогать Киеву накапливать силы, такие переговоры РФ не нужны, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, видео опубликовано в его официальном Telegram-канале.По словам Медведева, видны признаки того, что Запад выдыхается, это касается и трат на Украину."Но даже здесь они пытаются идти на различные ухищрения так, чтобы нас подвести к какой-то там черте, так, чтобы, например, передышку получил наш враг. Их задача протолкнуть в некотором смысле такой переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, а с другой стороны помогать накапливать силы нашему противнику. Такие переговоры нам не нужны, они просто вредны", - сказал Медведев.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, киев, дмитрий медведев, украина, в мире
Россия, Киев, Дмитрий Медведев, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире
Медведев заявил, что Запад проталкивает переговоры для ослабления России

Медведев: Запад пытается протолкнуть переговоры, чтобы помочь ВСУ накопить силы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с военнослужащими, заключившими контракт с Вооруженными силами РФ в Ульяновске. 5 октября 2023
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с военнослужащими, заключившими контракт с Вооруженными силами РФ в Ульяновске. 5 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с военнослужащими, заключившими контракт с Вооруженными силами РФ в Ульяновске. 5 октября 2023
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Запад пытается протолкнуть переговорный процесс, чтобы ослаблять Россию и помогать Киеву накапливать силы, такие переговоры РФ не нужны, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, видео опубликовано в его официальном Telegram-канале.
По словам Медведева, видны признаки того, что Запад выдыхается, это касается и трат на Украину.
"Но даже здесь они пытаются идти на различные ухищрения так, чтобы нас подвести к какой-то там черте, так, чтобы, например, передышку получил наш враг. Их задача протолкнуть в некотором смысле такой переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, а с другой стороны помогать накапливать силы нашему противнику. Такие переговоры нам не нужны, они просто вредны", - сказал Медведев.
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