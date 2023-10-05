https://ria.ru/20231005/mediki-1900582376.html

Военные медики спасли жизнь украинскому пленному, которому оторвало ногу

Военные медики спасли жизнь украинскому пленному, которому оторвало ногу - РИА Новости, 05.10.2023

Военные медики спасли жизнь украинскому пленному, которому оторвало ногу

Военные медики Вооруженных сил России спасли жизнь украинскому пленному, которому оторвало ногу на противопехотной мине, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T06:18

2023-10-05T06:18

2023-10-05T07:40

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 5 окт — РИА Новости. Военные медики Вооруженных сил России спасли жизнь украинскому пленному, которому оторвало ногу на противопехотной мине, передает корреспондент РИА Новости с Запорожского направления."Когда в плен взяли, мы выходили с вашим (российским бойцом – ред.), я наступил на мину в леспопосадке", — рассказал агентству пленный солдат ВСУ Роман Гавдульский из 14-й бригады национальной гвардии Украины.По словам собеседника агентства, он — уроженец Львовской области. Мужчину мобилизовали в 2022 году, но до спецоперации он работал в России в строительной сфере.Российский военный, в свою очередь, рассказал РИА Новости, как солдаты ВСУ попали в плен."Там было шесть человек (украинских военных. — Прим. ред.), мы взяли "опорник" (ВСУ). Один — "двести" (убил. Прим. ред.) был, один тяжелый "трехсотый" (раненый. — Прим. ред.), еще двое легкораненых с огнестрельными ранениями. После того как взяли "опорник", повел (пленных) к своим, "стрелкотня" (бой. — Прим. ред.) была с восточной стороны, а я их повел с западной стороны на восточную по "лесполке". Впереди идущий замешкался, с тропы направо чуть свернул и подорвался на мине", — рассказал боец.Как добавил пленный, на Запорожском направлении он испытывал сильный страх: украинские подразделения наступают в основном пехотой, а технику быстро подбивают российские бойцы."Технику жалко (украинскому командованию. — Прим. ред.), а людей — нет", — добавил украинский военный. В минувший вторник в Минобороны сообщали, что российские войска на Запорожском направлении нанесли удары по украинским войска в районе Работино, уничтожив до 90 военнослужащих ВСУ и два бронетранспортера. В четверг в военном ведомстве добавляли, что на том же направлении бойцы уничтожили до 45 украинских солдат и поразили две гаубицы и американское орудие М119.

https://ria.ru/20231005/plennyy-1900581926.html

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899708548.html

https://ria.ru/20230930/plennyy-1899613232.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, общество