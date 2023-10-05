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Неигровой персонаж. Маск неожиданно высказался об Украине
Неигровой персонаж. Маск неожиданно высказался об Украине - РИА Новости, 05.10.2023
Неигровой персонаж. Маск неожиданно высказался об Украине
Американский предприниматель Илон Маск пошутил в соцсети Х над теми, кто обвиняет его в пророссийских взглядах. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:45
2023-10-05T09:45
2023-10-05T12:11
в мире
украина
илон маск
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пошутил в соцсети Х над теми, кто обвиняет его в пророссийских взглядах.Поводом для публикации стал пост, в котором пользователь раскритиковал людей, осуждающих и оскорбляющих бизнесмена из-за его высказываний об Украине."Давайте не будем слишком строги к NPC — они просто говорят то, на что запрограммированы", — написал в ответ Маск.На днях основатель Tesla опубликовал в X мем со "страдающим человеком", которому приделали лицо президента Украины Владимира Зеленского. "Когда прошло уже пять минут, а ты еще не попросил миллиарда долларов помощи", — говорилось в подписи. Эта картинка вызвала бурю возмущения на Украине, а Верховная рада обвинила Маска в распространении российской пропаганды.В последнее время Маск часто оказывается под огнем критики из-за отношения к конфликту на Украине — например, из-за того, что он велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал атаку украинских морских беспилотников на корабли Черноморского флота.
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в мире, украина, илон маск, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Илон Маск, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Неигровой персонаж. Маск неожиданно высказался об Украине
Маск назвал ботами людей, обвиняющих его в предательстве Украины