https://ria.ru/20231005/mashiny-1900577686.html

ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД

ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД - РИА Новости, 05.10.2023

ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД

Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха") отгрузил в срок партию отремонтированных боевых машин десанта БМД-2 и... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T03:11

2023-10-05T03:11

2023-10-05T03:11

безопасность

высокоточные комплексы

ростех

бмд-2

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха") отгрузил в срок партию отремонтированных боевых машин десанта БМД-2 и БТР-РД, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе "Высокточных комплексов". "Наше предприятие продолжает своевременно и в полном объеме выполнять государственный оборонный заказ. Сегодня мы отгрузили очередную партию боевых машин для десантников. Хочу отметить профессионализм наших сотрудников, занимающихся ремонтом техники", - приводят в холдинге слова исполнительного директора предприятия Физули Сейфедова. В пресс-службе уточнили, что на боевых машинах были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты. После проведенных работ машины прошли все виды ходовых и огневых испытаний и были приняты представителями военной приемки. Объем отгруженной партии в холдинге уточнять не стали. В августе волгоградский филиал "Курганмашзавода" и 144-й БТРЗ отремонтировали и передали десантникам рекордное количество БМД и БТР-Д. Объемы производства на предприятиях увеличены более чем в три раза.

https://ria.ru/20230916/2s25m-1896655485.html

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безопасность, высокоточные комплексы, ростех, бмд-2