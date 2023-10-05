https://ria.ru/20231005/mashiny-1900577686.html
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД - РИА Новости, 05.10.2023
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха") отгрузил в срок партию отремонтированных боевых машин десанта БМД-2 и... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T03:11
2023-10-05T03:11
2023-10-05T03:11
безопасность
высокоточные комплексы
ростех
бмд-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887658522_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0c396b21e44fe0d351895b37a200287.jpg
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха") отгрузил в срок партию отремонтированных боевых машин десанта БМД-2 и БТР-РД, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе "Высокточных комплексов". "Наше предприятие продолжает своевременно и в полном объеме выполнять государственный оборонный заказ. Сегодня мы отгрузили очередную партию боевых машин для десантников. Хочу отметить профессионализм наших сотрудников, занимающихся ремонтом техники", - приводят в холдинге слова исполнительного директора предприятия Физули Сейфедова. В пресс-службе уточнили, что на боевых машинах были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты. После проведенных работ машины прошли все виды ходовых и огневых испытаний и были приняты представителями военной приемки. Объем отгруженной партии в холдинге уточнять не стали. В августе волгоградский филиал "Курганмашзавода" и 144-й БТРЗ отремонтировали и передали десантникам рекордное количество БМД и БТР-Д. Объемы производства на предприятиях увеличены более чем в три раза.
https://ria.ru/20230916/2s25m-1896655485.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887658522_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_7036c7264517e9d96dadad0dc2ed8f47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, высокоточные комплексы, ростех, бмд-2
Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех, БМД-2
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
"Высокоточные комплексы": ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД после ремонта
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха") отгрузил в срок партию отремонтированных боевых машин десанта БМД-2 и БТР-РД, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе "Высокточных комплексов".
«
"Наше предприятие продолжает своевременно и в полном объеме выполнять государственный оборонный заказ. Сегодня мы отгрузили очередную партию боевых машин для десантников. Хочу отметить профессионализм наших сотрудников, занимающихся ремонтом техники", - приводят в холдинге слова исполнительного директора предприятия Физули Сейфедова.
В пресс-службе уточнили, что на боевых машинах были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты. После проведенных работ машины прошли все виды ходовых и огневых испытаний и были приняты представителями военной приемки.
Объем отгруженной партии в холдинге уточнять не стали.
В августе волгоградский филиал "Курганмашзавода" и 144-й БТРЗ отремонтировали и передали десантникам рекордное количество БМД и БТР-Д. Объемы производства на предприятиях увеличены более чем в три раза.
Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным, сообщил разработчик