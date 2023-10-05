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ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД - РИА Новости, 05.10.2023
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03:11 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/mashiny-1900577686.html
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД - РИА Новости, 05.10.2023
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха") отгрузил в срок партию отремонтированных боевых машин десанта БМД-2 и... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T03:11
2023-10-05T03:11
безопасность
высокоточные комплексы
ростех
бмд-2
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха") отгрузил в срок партию отремонтированных боевых машин десанта БМД-2 и БТР-РД, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе "Высокточных комплексов". "Наше предприятие продолжает своевременно и в полном объеме выполнять государственный оборонный заказ. Сегодня мы отгрузили очередную партию боевых машин для десантников. Хочу отметить профессионализм наших сотрудников, занимающихся ремонтом техники", - приводят в холдинге слова исполнительного директора предприятия Физули Сейфедова. В пресс-службе уточнили, что на боевых машинах были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты. После проведенных работ машины прошли все виды ходовых и огневых испытаний и были приняты представителями военной приемки. Объем отгруженной партии в холдинге уточнять не стали. В августе волгоградский филиал "Курганмашзавода" и 144-й БТРЗ отремонтировали и передали десантникам рекордное количество БМД и БТР-Д. Объемы производства на предприятиях увеличены более чем в три раза.
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безопасность, высокоточные комплексы, ростех, бмд-2
Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех, БМД-2
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД

"Высокоточные комплексы": ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД после ремонта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил РФ на БМД-2 в месте расположения в зоне СВО
Военнослужащие Вооруженных сил РФ на БМД-2 в месте расположения в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил РФ на БМД-2 в месте расположения в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха") отгрузил в срок партию отремонтированных боевых машин десанта БМД-2 и БТР-РД, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе "Высокточных комплексов".
«
"Наше предприятие продолжает своевременно и в полном объеме выполнять государственный оборонный заказ. Сегодня мы отгрузили очередную партию боевых машин для десантников. Хочу отметить профессионализм наших сотрудников, занимающихся ремонтом техники", - приводят в холдинге слова исполнительного директора предприятия Физули Сейфедова.
В пресс-службе уточнили, что на боевых машинах были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты. После проведенных работ машины прошли все виды ходовых и огневых испытаний и были приняты представителями военной приемки.
Объем отгруженной партии в холдинге уточнять не стали.
В августе волгоградский филиал "Курганмашзавода" и 144-й БТРЗ отремонтировали и передали десантникам рекордное количество БМД и БТР-Д. Объемы производства на предприятиях увеличены более чем в три раза.
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БезопасностьВысокоточные комплексыРостехБМД-2
 
 
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