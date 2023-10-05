https://ria.ru/20231005/markirovkatovarov-1900734140.html

Маркировку в 82 товарных категориях могут начать в России - НИФИ Минфина

Маркировку в 82 товарных категориях могут начать в России - НИФИ Минфина - РИА Новости, 05.10.2023

Маркировку в 82 товарных категориях могут начать в России - НИФИ Минфина

Центр отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ (НИФИ) сейчас мониторит 82 товарные группы, чтобы оценить целесообразность РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:00

2023-10-05T15:00

2023-10-05T16:45

твой бизнес

научно-исследовательский финансовый институт минфина (нифи)

маркировка

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Центр отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ (НИФИ) сейчас мониторит 82 товарные группы, чтобы оценить целесообразность внедрения в них цифровой маркировки, в том числе это консервация, продукция пищевой переработки и косметическая продукция, заявила РИА Новости руководитель центра Инна Рыкова."Наш институт проводит оценки по каждой товарной группе. На сегодняшний день у нас, несмотря на 16 товарных групп (которые уже маркируются - ред.), мы мониторим 82 товарные группы на предмет целесообразности внедрения маркировки. И дальше - какие бюджетные эффекты достигаются в части легализации платежного оборота, - это самый главный показатель для нас, ну и, естественно, налоговые поступления в бюджеты всех уровней", - заявила она в ходе форума "Антиконтрафакт.Рассказывая о том, в каких товарных категориях изучается целесообразность внедрения маркировки, она отметила, что прежде всего это продукция пищевой переработки. "Очень хотим консервацию пищевой перерабатывающей промышленности, в частности соленые огурцы, которые ввозятся сейчас из Индии, Пакистана, Вьетнама. 70% бочковых огурцов сегодня - это не российские огурцы… То же самое с томатной пастой, томатами, консервированной кукурузой в банке", - пояснила она агентству.Она отметила, что сейчас продукция пищевой перерабатывающей промышленности - это приоритет для центра. "Чтобы мы понимали, откуда печенье, откуда мука, откуда крахмал, откуда пектин… Плюс косметика, все предметы косметической гигиены", - добавила Рыкова.Она отметила, что пока все расчеты центра во всех маркируемых категориях подтверждаются, а в некоторых случаях влияние на цены оказывается даже меньше, чем рассчитывали аналитики. В частности, в таких товарных группах, как молоко, вода, пиво, вклад маркировки в цену не превысил 1% за 6 лет. Кроме того, за счет оценки категорий удается получить структуру себестоимости товаров, что важно для принятия мер государственной поддержки.В конце сентября вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что у ведомства в ближайших планах начать маркировку косметики и бытовой химии, оптоволокна, электроники, препаратов и кормов для животных, а также растительных масел и ряда других товарных категорий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

научно-исследовательский финансовый институт минфина (нифи), маркировка