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Маркировку в 82 товарных категориях могут начать в России - НИФИ Минфина - РИА Новости, 05.10.2023
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15:00 05.10.2023 (обновлено: 16:45 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/markirovkatovarov-1900734140.html
Маркировку в 82 товарных категориях могут начать в России - НИФИ Минфина
Маркировку в 82 товарных категориях могут начать в России - НИФИ Минфина - РИА Новости, 05.10.2023
Маркировку в 82 товарных категориях могут начать в России - НИФИ Минфина
Центр отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ (НИФИ) сейчас мониторит 82 товарные группы, чтобы оценить целесообразность РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:00
2023-10-05T16:45
твой бизнес
научно-исследовательский финансовый институт минфина (нифи)
маркировка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Центр отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ (НИФИ) сейчас мониторит 82 товарные группы, чтобы оценить целесообразность внедрения в них цифровой маркировки, в том числе это консервация, продукция пищевой переработки и косметическая продукция, заявила РИА Новости руководитель центра Инна Рыкова.&quot;Наш институт проводит оценки по каждой товарной группе. На сегодняшний день у нас, несмотря на 16 товарных групп (которые уже маркируются - ред.), мы мониторим 82 товарные группы на предмет целесообразности внедрения маркировки. И дальше - какие бюджетные эффекты достигаются в части легализации платежного оборота, - это самый главный показатель для нас, ну и, естественно, налоговые поступления в бюджеты всех уровней&quot;, - заявила она в ходе форума &quot;Антиконтрафакт.Рассказывая о том, в каких товарных категориях изучается целесообразность внедрения маркировки, она отметила, что прежде всего это продукция пищевой переработки. "Очень хотим консервацию пищевой перерабатывающей промышленности, в частности соленые огурцы, которые ввозятся сейчас из Индии, Пакистана, Вьетнама. 70% бочковых огурцов сегодня - это не российские огурцы… То же самое с томатной пастой, томатами, консервированной кукурузой в банке", - пояснила она агентству.Она отметила, что сейчас продукция пищевой перерабатывающей промышленности - это приоритет для центра. "Чтобы мы понимали, откуда печенье, откуда мука, откуда крахмал, откуда пектин… Плюс косметика, все предметы косметической гигиены", - добавила Рыкова.Она отметила, что пока все расчеты центра во всех маркируемых категориях подтверждаются, а в некоторых случаях влияние на цены оказывается даже меньше, чем рассчитывали аналитики. В частности, в таких товарных группах, как молоко, вода, пиво, вклад маркировки в цену не превысил 1% за 6 лет. Кроме того, за счет оценки категорий удается получить структуру себестоимости товаров, что важно для принятия мер государственной поддержки.В конце сентября вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что у ведомства в ближайших планах начать маркировку косметики и бытовой химии, оптоволокна, электроники, препаратов и кормов для животных, а также растительных масел и ряда других товарных категорий.
РИА Новости
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научно-исследовательский финансовый институт минфина (нифи), маркировка
Твой бизнес, Научно-исследовательский финансовый институт Минфина (НИФИ), маркировка

Маркировку в 82 товарных категориях могут начать в России - НИФИ Минфина

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство горошка на предприятии "Бондюэль-Кубань"
Производство горошка на предприятии Бондюэль-Кубань - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Центр отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ (НИФИ) сейчас мониторит 82 товарные группы, чтобы оценить целесообразность внедрения в них цифровой маркировки, в том числе это консервация, продукция пищевой переработки и косметическая продукция, заявила РИА Новости руководитель центра Инна Рыкова.
«

"Наш институт проводит оценки по каждой товарной группе. На сегодняшний день у нас, несмотря на 16 товарных групп (которые уже маркируются - ред.), мы мониторим 82 товарные группы на предмет целесообразности внедрения маркировки. И дальше - какие бюджетные эффекты достигаются в части легализации платежного оборота, - это самый главный показатель для нас, ну и, естественно, налоговые поступления в бюджеты всех уровней", - заявила она в ходе форума "Антиконтрафакт.

Рассказывая о том, в каких товарных категориях изучается целесообразность внедрения маркировки, она отметила, что прежде всего это продукция пищевой переработки. "Очень хотим консервацию пищевой перерабатывающей промышленности, в частности соленые огурцы, которые ввозятся сейчас из Индии, Пакистана, Вьетнама. 70% бочковых огурцов сегодня - это не российские огурцы… То же самое с томатной пастой, томатами, консервированной кукурузой в банке", - пояснила она агентству.
Она отметила, что сейчас продукция пищевой перерабатывающей промышленности - это приоритет для центра. "Чтобы мы понимали, откуда печенье, откуда мука, откуда крахмал, откуда пектин… Плюс косметика, все предметы косметической гигиены", - добавила Рыкова.
Она отметила, что пока все расчеты центра во всех маркируемых категориях подтверждаются, а в некоторых случаях влияние на цены оказывается даже меньше, чем рассчитывали аналитики. В частности, в таких товарных группах, как молоко, вода, пиво, вклад маркировки в цену не превысил 1% за 6 лет. Кроме того, за счет оценки категорий удается получить структуру себестоимости товаров, что важно для принятия мер государственной поддержки.
В конце сентября вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что у ведомства в ближайших планах начать маркировку косметики и бытовой химии, оптоволокна, электроники, препаратов и кормов для животных, а также растительных масел и ряда других товарных категорий.
 
Твой бизнесНаучно-исследовательский финансовый институт Минфина (НИФИ)маркировка
 
 
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