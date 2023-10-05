https://ria.ru/20231005/markirovka-1900700126.html
Минпромторг назвал дату начала маркировки косметики и бытовой химии
Минпромторг назвал дату начала маркировки косметики и бытовой химии - РИА Новости, 05.10.2023
Минпромторг назвал дату начала маркировки косметики и бытовой химии
Маркировка косметики и бытовой химии сейчас обсуждается с бизнесом и может начаться или с декабря этого года, или весной 2024 года, заявила РИА Новости замглавы РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:12
2023-10-05T15:12
2023-10-05T15:12
общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
екатерина приезжева
денис мантуров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Маркировка косметики и бытовой химии сейчас обсуждается с бизнесом и может начаться или с декабря этого года, или весной 2024 года, заявила РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева."Смотрим сейчас на даты, как раз обсуждаем с бизнесом, либо 1 декабря, либо уже весной следующего года", - ответила она на вопрос, когда в России может начаться маркировка косметики и бытовой химии.Замминистра напомнила, что в ближайшее время планируется начать маркировать еще ряд товарных категорий. Так, Минпромторг предлагает запустить маркировку технических средств реабилитации с 15 октября, радиоэлектроники - с 1 ноября, детских игрушек - с 1 декабря этого года."Это пока проекты, и мы сейчас активно с отраслевым сообществом это обсуждаем. Поскольку хотелось бы, чтобы сроки были комфортные, но здесь, конечно, я напоминаю еще раз, что у нас эксперимент добровольный, всегда в нем участвуют только те компании, которые хотят участвовать. И он бесплатный", - отметила она.Говоря о том, как выбираются категории для маркировки, Приезжева пояснила, что большая часть из них была выбрана в соответствии с поручением президента, какие-то были инициативой бизнес-сообщества: "Например, категория "спортивное питание" явилась логическим продолжением маркировки биологически активных добавок, как второй этап". "Маркировка вводилась по предложению президента РФ. И как раз тогда он говорил о том, что в конечном итоге маркироваться должны все потребительские товары", - добавила замминистра.В конце сентября вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания с президентом заявил, что у ведомства в ближайших планах начать маркировку косметики и бытовой химии, оптоволокна, электроники, препаратов и кормов для животных, а также растительных масел и ряда других товарных категорий.
https://ria.ru/20230901/markirovka-1893531339.html
https://ria.ru/20230830/igrushki-1893236654.html
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общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), екатерина приезжева, денис мантуров
Общество, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Екатерина Приезжева, Денис Мантуров
Минпромторг назвал дату начала маркировки косметики и бытовой химии
Минпромторг: маркировка косметики и бытовой химии может начаться с декабря
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Маркировка косметики и бытовой химии сейчас обсуждается с бизнесом и может начаться или с декабря этого года, или весной 2024 года, заявила РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.
"Смотрим сейчас на даты, как раз обсуждаем с бизнесом, либо 1 декабря, либо уже весной следующего года", - ответила она на вопрос, когда в России может начаться маркировка косметики и бытовой химии.
В России начинается маркировка шести новых товарных категорий
Замминистра напомнила, что в ближайшее время планируется начать маркировать еще ряд товарных категорий. Так, Минпромторг предлагает запустить маркировку технических средств реабилитации с 15 октября, радиоэлектроники - с 1 ноября, детских игрушек - с 1 декабря этого года.
"Это пока проекты, и мы сейчас активно с отраслевым сообществом это обсуждаем. Поскольку хотелось бы, чтобы сроки были комфортные, но здесь, конечно, я напоминаю еще раз, что у нас эксперимент добровольный, всегда в нем участвуют только те компании, которые хотят участвовать. И он бесплатный", - отметила она.
Говоря о том, как выбираются категории для маркировки, Приезжева пояснила, что большая часть из них была выбрана в соответствии с поручением президента, какие-то были инициативой бизнес-сообщества: "Например, категория "спортивное питание" явилась логическим продолжением маркировки биологически активных добавок, как второй этап". "Маркировка вводилась по предложению президента РФ. И как раз тогда он говорил о том, что в конечном итоге маркироваться должны все потребительские товары", - добавила замминистра.
В конце сентября вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров
в ходе совещания с президентом заявил, что у ведомства в ближайших планах начать маркировку косметики и бытовой химии, оптоволокна, электроники, препаратов и кормов для животных, а также растительных масел и ряда других товарных категорий.
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке детских игрушек