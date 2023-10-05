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Россия и Китай заинтересованы в новых логистических маршрутах, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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17:52 05.10.2023 (обновлено: 18:17 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/logistika-1900763856.html
Россия и Китай заинтересованы в новых логистических маршрутах, заявил Путин
Россия и Китай заинтересованы в новых логистических маршрутах, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Россия и Китай заинтересованы в новых логистических маршрутах, заявил Путин
Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы наладить новые логистические маршруты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:52
2023-10-05T18:17
россия
китай
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы наладить новые логистические маршруты, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы заинтересованы в том, чтобы наладить новые логистические маршруты. И Китай тоже заинтересован. Растет объем товарооборота. Мы сейчас говорим о коридорах "Север-Юг". Китай выстраивает некоторые маршруты через среднеазиатские государства. Мы строим соответствующие авто- и железные дороги. Это все является предметом наших переговоров", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, китай, владимир путин, экономика
Россия, Китай, Владимир Путин, Экономика
Россия и Китай заинтересованы в новых логистических маршрутах, заявил Путин

Путин: Россия и Китай заинтересованы в налаживании новых логистических маршрутов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы наладить новые логистические маршруты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы заинтересованы в том, чтобы наладить новые логистические маршруты. И Китай тоже заинтересован. Растет объем товарооборота. Мы сейчас говорим о коридорах "Север-Юг". Китай выстраивает некоторые маршруты через среднеазиатские государства. Мы строим соответствующие авто- и железные дороги. Это все является предметом наших переговоров", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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