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Латвия может депортировать более трех тысяч россиян - РИА Новости, 05.10.2023
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14:15 05.10.2023 (обновлено: 19:53 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/latviya-1900681835.html
Латвия может депортировать более трех тысяч россиян
Латвия может депортировать более трех тысяч россиян - РИА Новости, 05.10.2023
Латвия может депортировать более трех тысяч россиян
Управление по делам гражданства и миграции Латвии отправило проживающим в стране россиянам, которые не подали документы для запроса статуса постоянного жителя... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:15
2023-10-05T19:53
в мире
латвия
россия
евросоюз
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Управление по делам гражданства и миграции Латвии отправило проживающим в стране россиянам, которые не подали документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС, 3255 писем об истечении срока вида на жительство, пишет LSM.&quot;Согласно пункту закона &quot;Об иммиграции&quot;, срок постоянного вида на жительство истек 2 сентября этого года. Следовательно, эти люди должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2023 года&quot;, — заявила глава управления Майра Розе.Чиновница добавила, что еще несколько человек не получили письма, так как сейчас находятся за пределами страны.В ноябре 2022 года правительство Латвии приняло решение продлевать временные виды на жительство россиянам лишь в исключительных случаях, а постоянный выдавать только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 в сентябре.Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена сохранится до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ будет продлено до конца 2023 года. От экзамена освободили лиц моложе 15 лет и старше 75.По информации LSM, для проверки знания латышского языка были зарегистрированы 13 147 граждан России, на экзамен пришли 11 301.
https://ria.ru/20230906/knigi-1894424286.html
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в мире, латвия, россия, евросоюз
В мире, Латвия, Россия, Евросоюз
Латвия может депортировать более трех тысяч россиян

Более 3,2 тысячи россиян могут обязать покинуть Латвию

© iStock.com / WirestockВид на Памятник Свободы в Риге, Латвия
Вид на Памятник Свободы в Риге, Латвия - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© iStock.com / Wirestock
Вид на Памятник Свободы в Риге, Латвия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Управление по делам гражданства и миграции Латвии отправило проживающим в стране россиянам, которые не подали документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС, 3255 писем об истечении срока вида на жительство, пишет LSM.
«

"Согласно пункту закона "Об иммиграции", срок постоянного вида на жительство истек 2 сентября этого года. Следовательно, эти люди должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2023 года", — заявила глава управления Майра Розе.

Чиновница добавила, что еще несколько человек не получили письма, так как сейчас находятся за пределами страны.
В ноябре 2022 года правительство Латвии приняло решение продлевать временные виды на жительство россиянам лишь в исключительных случаях, а постоянный выдавать только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 в сентябре.
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Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена сохранится до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ будет продлено до конца 2023 года. От экзамена освободили лиц моложе 15 лет и старше 75.
По информации LSM, для проверки знания латышского языка были зарегистрированы 13 147 граждан России, на экзамен пришли 11 301.
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