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СМИ: Франция обсуждает передачу Латвии истребителей - РИА Новости, 05.10.2023
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12:15 05.10.2023 (обновлено: 12:18 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/latviya-1900642352.html
СМИ: Франция обсуждает передачу Латвии истребителей
СМИ: Франция обсуждает передачу Латвии истребителей - РИА Новости, 05.10.2023
СМИ: Франция обсуждает передачу Латвии истребителей
Франция ведет переговоры с Латвией о передаче последней истребителей, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:15
2023-10-05T12:18
в мире
франция
латвия
нато
rafale
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Франция ведет переговоры с Латвией о передаче последней истребителей, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. "Теперь, уже запланировав передачу истребителей Литве в конце года в рамках миссии НАТО, Франция ведет переговоры с Латвией о том, чтобы сделать то же самое", - передает агентство со ссылкой на источник. В конце 2022 года глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за военных действий на Украине. Он также сообщил, что Франция направит дополнительные истребители Rafale в Литву, и военных - в Эстонию. Конвои с боевыми машинами пехоты и французскими танками Leclerc были направлены на военную базу Кинку в Румынии, где находится контингент из 700 французских солдат.
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в мире, франция, латвия, нато, rafale
В мире, Франция, Латвия, НАТО, Rafale
СМИ: Франция обсуждает передачу Латвии истребителей

Bloomberg: Франция ведет переговоры о передаче Латвии истребителей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФранцузские многоцелевые истребители Dassault Rafale
Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale . Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Франция ведет переговоры с Латвией о передаче последней истребителей, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"Теперь, уже запланировав передачу истребителей Литве в конце года в рамках миссии НАТО, Франция ведет переговоры с Латвией о том, чтобы сделать то же самое", - передает агентство со ссылкой на источник.
В конце 2022 года глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за военных действий на Украине. Он также сообщил, что Франция направит дополнительные истребители Rafale в Литву, и военных - в Эстонию. Конвои с боевыми машинами пехоты и французскими танками Leclerc были направлены на военную базу Кинку в Румынии, где находится контингент из 700 французских солдат.
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В миреФранцияЛатвияНАТОRafale
 
 
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