https://ria.ru/20231005/latviya-1900642352.html
СМИ: Франция обсуждает передачу Латвии истребителей
СМИ: Франция обсуждает передачу Латвии истребителей - РИА Новости, 05.10.2023
СМИ: Франция обсуждает передачу Латвии истребителей
Франция ведет переговоры с Латвией о передаче последней истребителей, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:15
2023-10-05T12:15
2023-10-05T12:18
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Франция ведет переговоры с Латвией о передаче последней истребителей, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. "Теперь, уже запланировав передачу истребителей Литве в конце года в рамках миссии НАТО, Франция ведет переговоры с Латвией о том, чтобы сделать то же самое", - передает агентство со ссылкой на источник. В конце 2022 года глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за военных действий на Украине. Он также сообщил, что Франция направит дополнительные истребители Rafale в Литву, и военных - в Эстонию. Конвои с боевыми машинами пехоты и французскими танками Leclerc были направлены на военную базу Кинку в Румынии, где находится контингент из 700 французских солдат.
https://ria.ru/20230923/frantsiya-1898107297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, латвия, нато, rafale
В мире, Франция, Латвия, НАТО, Rafale
СМИ: Франция обсуждает передачу Латвии истребителей
Bloomberg: Франция ведет переговоры о передаче Латвии истребителей