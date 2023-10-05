https://ria.ru/20231005/latviya-1900642352.html

СМИ: Франция обсуждает передачу Латвии истребителей

СМИ: Франция обсуждает передачу Латвии истребителей - РИА Новости, 05.10.2023

СМИ: Франция обсуждает передачу Латвии истребителей

Франция ведет переговоры с Латвией о передаче последней истребителей, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:15

2023-10-05T12:15

2023-10-05T12:18

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Франция ведет переговоры с Латвией о передаче последней истребителей, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. "Теперь, уже запланировав передачу истребителей Литве в конце года в рамках миссии НАТО, Франция ведет переговоры с Латвией о том, чтобы сделать то же самое", - передает агентство со ссылкой на источник. В конце 2022 года глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за военных действий на Украине. Он также сообщил, что Франция направит дополнительные истребители Rafale в Литву, и военных - в Эстонию. Конвои с боевыми машинами пехоты и французскими танками Leclerc были направлены на военную базу Кинку в Румынии, где находится контингент из 700 французских солдат.

https://ria.ru/20230923/frantsiya-1898107297.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, латвия, нато, rafale