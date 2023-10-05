https://ria.ru/20231005/kurs-1900738831.html

США и их сателлиты взяли курс на гегемонию, заявил Путин

США и их сателлиты взяли курс на гегемонию, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

США и их сателлиты взяли курс на гегемонию, заявил Путин

США и их "сателлиты" взяли курс на гегемонию - военную, политическую, экономическую, культурную и даже нравственную, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:54

2023-10-05T16:54

2023-10-05T17:14

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владимир путин

россия

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. США и их "сателлиты" взяли курс на гегемонию - военную, политическую, экономическую, культурную и даже нравственную, заявил президент России Владимир Путин.Как подчеркнул глава государства, готовность России к "конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно"."Поняли, как покорность, как готовность к тому, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне. По сути - как признание, что Россия готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали: такой подход ведет не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел", - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме."Самонадеянность наших так называемых партнеров на Западе, вы знаете, просто зашкаливала, по-другому и сказать невозможно. США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию: военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную - ценностную", - подчеркнул глава государства.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230928/gegemoniya-1899088464.html

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сша, в мире, владимир путин, россия