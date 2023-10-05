https://ria.ru/20231005/kurs-1900723189.html
Официальный курс доллара на пятницу составил 99,68 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 99,68 рубля - РИА Новости, 05.10.2023
Официальный курс доллара на пятницу составил 99,68 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 4,04 копейки - до 13,6183 рубля, курс доллара - на 22,07 копейки, до 99,6762 рубля, курс РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:19
2023-10-05T16:19
2023-10-05T16:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_5b1aec3ea18f82966ad76c9d96431541.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 4,04 копейки - до 13,6183 рубля, курс доллара - на 22,07 копейки, до 99,6762 рубля, курс евро - на 48,53 копейки, до 104,7877 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73c66d6338c940114eb39be5e319d772.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на пятницу составил 99,68 рубля
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 99,68 рубля, евро до 104,79 рубля