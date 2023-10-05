https://ria.ru/20231005/krym-1900691779.html

Аксенов заявил, что сухопутная операция ВСУ Крыму не грозит

Аксенов заявил, что сухопутная операция ВСУ Крыму не грозит - РИА Новости, 05.10.2023

Аксенов заявил, что сухопутная операция ВСУ Крыму не грозит

Крыму не угрожает сухопутная операция Киева, полуостров надежно защищен и готов к любому развитию событий, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:48

2023-10-05T14:48

2023-10-05T14:48

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

россия

украина

сергей аксенов (политик)

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Крыму не угрожает сухопутная операция Киева, полуостров надежно защищен и готов к любому развитию событий, заявил глава республики Сергей Аксенов. Ранее Аксенов сообщил о провале украинской операции по десантированию на полуостров. В четверг было найдено тело одного из украинских десантников, будут найдены еще, уверен он. "Хочу поблагодарить сотрудников ФСБ по республике Крым, погранслужбу, минобороны – крымскую группировку, ополченцев наших, 500 человек, которые две недели патрулировали побережье. Крым готов к любому развитию ситуации в любом направлении. Крымчанам сухопутная операция не угрожает, на фейки, распространяемые украинскими СМИ, ориентироваться не надо", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

https://ria.ru/20231004/krym-1900353669.html

республика крым

россия

украина

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Кирилл Волков

безопасность, республика крым, россия, украина, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр