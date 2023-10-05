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Аксенов заявил, что сухопутная операция ВСУ Крыму не грозит - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/krym-1900691779.html
Аксенов заявил, что сухопутная операция ВСУ Крыму не грозит
Аксенов заявил, что сухопутная операция ВСУ Крыму не грозит - РИА Новости, 05.10.2023
Аксенов заявил, что сухопутная операция ВСУ Крыму не грозит
Крыму не угрожает сухопутная операция Киева, полуостров надежно защищен и готов к любому развитию событий, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:48
2023-10-05T14:48
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
россия
украина
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Крыму не угрожает сухопутная операция Киева, полуостров надежно защищен и готов к любому развитию событий, заявил глава республики Сергей Аксенов. Ранее Аксенов сообщил о провале украинской операции по десантированию на полуостров. В четверг было найдено тело одного из украинских десантников, будут найдены еще, уверен он. "Хочу поблагодарить сотрудников ФСБ по республике Крым, погранслужбу, минобороны – крымскую группировку, ополченцев наших, 500 человек, которые две недели патрулировали побережье. Крым готов к любому развитию ситуации в любом направлении. Крымчанам сухопутная операция не угрожает, на фейки, распространяемые украинскими СМИ, ориентироваться не надо", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
https://ria.ru/20231004/krym-1900353669.html
республика крым
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безопасность, республика крым, россия, украина, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Россия, Украина, Сергей Аксенов (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
Аксенов заявил, что сухопутная операция ВСУ Крыму не грозит

Аксенов: Крым надежно защищен, ему не угрожает сухопутная операция ВСУ

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Крыму не угрожает сухопутная операция Киева, полуостров надежно защищен и готов к любому развитию событий, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщил о провале украинской операции по десантированию на полуостров. В четверг было найдено тело одного из украинских десантников, будут найдены еще, уверен он.
"Хочу поблагодарить сотрудников ФСБ по республике Крым, погранслужбу, минобороны – крымскую группировку, ополченцев наших, 500 человек, которые две недели патрулировали побережье. Крым готов к любому развитию ситуации в любом направлении. Крымчанам сухопутная операция не угрожает, на фейки, распространяемые украинскими СМИ, ориентироваться не надо", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
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4 октября, 10:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика КрымРоссияУкраинаСергей Аксенов (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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