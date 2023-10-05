https://ria.ru/20231005/krym-1900691779.html
Аксенов заявил, что сухопутная операция ВСУ Крыму не грозит
Аксенов заявил, что сухопутная операция ВСУ Крыму не грозит - РИА Новости, 05.10.2023
Аксенов заявил, что сухопутная операция ВСУ Крыму не грозит
Крыму не угрожает сухопутная операция Киева, полуостров надежно защищен и готов к любому развитию событий, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:48
2023-10-05T14:48
2023-10-05T14:48
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
россия
украина
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Крыму не угрожает сухопутная операция Киева, полуостров надежно защищен и готов к любому развитию событий, заявил глава республики Сергей Аксенов. Ранее Аксенов сообщил о провале украинской операции по десантированию на полуостров. В четверг было найдено тело одного из украинских десантников, будут найдены еще, уверен он. "Хочу поблагодарить сотрудников ФСБ по республике Крым, погранслужбу, минобороны – крымскую группировку, ополченцев наших, 500 человек, которые две недели патрулировали побережье. Крым готов к любому развитию ситуации в любом направлении. Крымчанам сухопутная операция не угрожает, на фейки, распространяемые украинскими СМИ, ориентироваться не надо", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
https://ria.ru/20231004/krym-1900353669.html
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РИА Новости
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безопасность, республика крым, россия, украина, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр
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Аксенов заявил, что сухопутная операция ВСУ Крыму не грозит
Аксенов: Крым надежно защищен, ему не угрожает сухопутная операция ВСУ