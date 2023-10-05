https://ria.ru/20231005/krym-1900687959.html
В Крыму нашли тело украинского десантника
В Крыму нашли тело украинского десантника - РИА Новости, 05.10.2023
В Крыму нашли тело украинского десантника
Тело одного из украинских диверсантов обнаружили в пяти километрах от места попытки высадиться в Крыму, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:33
2023-10-05T14:33
2023-10-05T17:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Тело одного из украинских диверсантов обнаружили в пяти километрах от места попытки высадиться в Крыму, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24"."Еще обнаружен один "двухсотый" — украинец в экипировке, в комбинезоне в пяти километрах от места высадки. Нашли тело несколько часов назад. Еще тела будут найдены так или иначе", — сказал он.Накануне силовики остановили диверсантов, пытавшихся попасть в Крым, чтобы снять там провокационные фото и видео на фоне украинского флага. Как уточнили в ФСБ, диверсионно-разведывательная группа Главного управления разведки Минобороны Украины использовала для проникновения на полуостров быстроходные плавсредства. Одного из участников ДРГ взяли в плен.В свою очередь, Министерство обороны России сообщило о попытке высадки десанта на быстроходных военных катерах и гидроциклах у мыса Тарханкут в северо-западной части акватории Черного моря. Отмечается, что действия диверсантов пресекли ударом с воздуха.Это не первый подобный инцидент. Так, 10 сентября российские ВКС уничтожили в районе острова Змеиный в Черном море три катера с украинским десантом, направлявшиеся к Крыму. Четвертого сентября морская авиация уничтожила четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону мыса Тарханкут. Еще один отряд пытался высадиться на полуострове 30 августа — тогда также ликвидировали четыре катера.
https://ria.ru/20231005/plen-1900693964.html
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Крыму нашли тело украинского десантника
Аксенов: тело десантника ВСУ нашли в 5 км от места попытки высадки в Крыму