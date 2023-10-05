https://ria.ru/20231005/krym-1900687959.html

В Крыму нашли тело украинского десантника

В Крыму нашли тело украинского десантника - РИА Новости, 05.10.2023

В Крыму нашли тело украинского десантника

Тело одного из украинских диверсантов обнаружили в пяти километрах от места попытки высадиться в Крыму, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:33

2023-10-05T14:33

2023-10-05T17:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

черное море

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Тело одного из украинских диверсантов обнаружили в пяти километрах от места попытки высадиться в Крыму, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24"."Еще обнаружен один "двухсотый" — украинец в экипировке, в комбинезоне в пяти километрах от места высадки. Нашли тело несколько часов назад. Еще тела будут найдены так или иначе", — сказал он.Накануне силовики остановили диверсантов, пытавшихся попасть в Крым, чтобы снять там провокационные фото и видео на фоне украинского флага. Как уточнили в ФСБ, диверсионно-разведывательная группа Главного управления разведки Минобороны Украины использовала для проникновения на полуостров быстроходные плавсредства. Одного из участников ДРГ взяли в плен.В свою очередь, Министерство обороны России сообщило о попытке высадки десанта на быстроходных военных катерах и гидроциклах у мыса Тарханкут в северо-западной части акватории Черного моря. Отмечается, что действия диверсантов пресекли ударом с воздуха.Это не первый подобный инцидент. Так, 10 сентября российские ВКС уничтожили в районе острова Змеиный в Черном море три катера с украинским десантом, направлявшиеся к Крыму. Четвертого сентября морская авиация уничтожила четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону мыса Тарханкут. Еще один отряд пытался высадиться на полуострове 30 августа — тогда также ликвидировали четыре катера.

https://ria.ru/20231005/plen-1900693964.html

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html

россия

черное море

республика крым

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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