В Крыму ответили на угрозу Киева сделать полуостров безлюдным
В Крыму назвали угрозу Киева сделать полуостров безлюдным фашизмом
Надпись Крым - Россия навсегда" в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала фашизмом угрозу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины сделать Крым безлюдным.
Ранее в среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут. В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытка предотвращена, один из диверсантов захвачен в плен. При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.
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"Провальная попытка десантной группы ВСУ высадиться в Крыму - очередная невнятная потуга Киева и ГУР Украины отвлечь внимание от провальных попыток контрнаступления ВСУ. Мы не боимся таких нападений и их фашистских угроз. Враг не сможет запугать крымчан и пошатнуть внутриполитическую обстановку", - сказала Гридчина РИА Новости.
По ее словам, как бы Киев не пытался расшатать обстановку на фронте и в тылу, у противника ничего не получится.
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"Россия - сильная страна, наш народ славится своим единством и верностью отчизне. Мы полностью поддерживаем военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Мы верим в нашу победу. Таким попыткам дестабилизировать ситуацию в Крыму нас не сломить", - сказала она.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".