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В Крыму ответили на угрозу Киева сделать полуостров безлюдным - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:24 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/krym-1900586809.html
В Крыму ответили на угрозу Киева сделать полуостров безлюдным
В Крыму ответили на угрозу Киева сделать полуостров безлюдным - РИА Новости, 05.10.2023
В Крыму ответили на угрозу Киева сделать полуостров безлюдным
Глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала фашизмом угрозу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины сделать Крым безлюдным. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T08:24
2023-10-05T08:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
анастасия гридчина
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала фашизмом угрозу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины сделать Крым безлюдным. Ранее в среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут. В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытка предотвращена, один из диверсантов захвачен в плен. При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным. "Провальная попытка десантной группы ВСУ высадиться в Крыму - очередная невнятная потуга Киева и ГУР Украины отвлечь внимание от провальных попыток контрнаступления ВСУ. Мы не боимся таких нападений и их фашистских угроз. Враг не сможет запугать крымчан и пошатнуть внутриполитическую обстановку", - сказала Гридчина РИА Новости. По ее словам, как бы Киев не пытался расшатать обстановку на фронте и в тылу, у противника ничего не получится. "Россия - сильная страна, наш народ славится своим единством и верностью отчизне. Мы полностью поддерживаем военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Мы верим в нашу победу. Таким попыткам дестабилизировать ситуацию в Крыму нас не сломить", - сказала она. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231004/krym-1900353669.html
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россия
украина
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россия, украина, анастасия гридчина, республика крым, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Анастасия Гридчина, Республика Крым, Общество
В Крыму ответили на угрозу Киева сделать полуостров безлюдным

В Крыму назвали угрозу Киева сделать полуостров безлюдным фашизмом

© РИА Новости / Максим БлиновНадпись Крым - Россия навсегда" в Севастополе
Надпись Крым - Россия навсегда в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Надпись Крым - Россия навсегда" в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала фашизмом угрозу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины сделать Крым безлюдным.
Ранее в среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут. В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытка предотвращена, один из диверсантов захвачен в плен. При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.
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В Крыму назвали попытку высадки украинского десанта комариной вылазкой
4 октября, 10:43
«
"Провальная попытка десантной группы ВСУ высадиться в Крыму - очередная невнятная потуга Киева и ГУР Украины отвлечь внимание от провальных попыток контрнаступления ВСУ. Мы не боимся таких нападений и их фашистских угроз. Враг не сможет запугать крымчан и пошатнуть внутриполитическую обстановку", - сказала Гридчина РИА Новости.
По ее словам, как бы Киев не пытался расшатать обстановку на фронте и в тылу, у противника ничего не получится.
«
"Россия - сильная страна, наш народ славится своим единством и верностью отчизне. Мы полностью поддерживаем военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Мы верим в нашу победу. Таким попыткам дестабилизировать ситуацию в Крыму нас не сломить", - сказала она.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАнастасия ГридчинаРеспублика КрымОбщество
 
 
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