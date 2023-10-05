https://ria.ru/20231005/krym-1900584036.html

В Госдуме назвали безумием угрозу Киева сделать Крым безлюдным

В Госдуме назвали безумием угрозу Киева сделать Крым безлюдным - РИА Новости, 05.10.2023

В Госдуме назвали безумием угрозу Киева сделать Крым безлюдным

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал безумием угрозу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины сделать Крым... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T07:27

2023-10-05T07:27

2023-10-05T07:28

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал безумием угрозу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины сделать Крым безлюдным. Ранее в среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут. В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытка предотвращена, один из диверсантов захвачен в плен. При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным. "Киевский режим продолжает демонстрировать всему миру свое безумие, бесчеловечность и маниакальное стремление уничтожать мирное население, в том числе женщин, стариков и детей, а также разрушать гражданскую инфраструктуру. Пора уже и Западу понять, каких нацистов и террористов они взрастили. Мы уже раз остановили эту нацистскую нечисть в 2014 году, и готовы это сделать снова. Здесь их ждет бесславная смерть", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, вооруженные силы России найдут управу на любого агрессора. "Шансов врагу мы не дадим никаких, он будет незамедлительно уничтожен", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20231005/sud-1900583479.html

https://ria.ru/20231004/diversant-1900416259.html

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михаил шеремет, госдума рф, россия, республика крым, украина, политика