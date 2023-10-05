Умерла народная артистка России Наталия Королева
Народная артистка России Наталия Королева умерла на 76-м году жизни
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНародная артистка России, актриса театра Наталия Королева
Народная артистка России, актриса театра Наталия Королева. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Народная артистка России, актриса театра Наталия Королева умерла на 76-м году жизни, сообщили на сайте Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.
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"Потеря театра велика. Наталия Королева — актриса огромного дарования, предельной искренности, редкой интеллектуальной глубины. Ее талант включал в себя богатые сокровища неостывшего сердца, целительную иронию, жизнеутверждающий оптимизм", —говорится в сообщении.
Актриса ушла из жизни 3 октября накануне гастролей, о причинах смерти не сообщается.
Королева родилась 5 апреля 1948 года. В 1966-м окончила Свердловское театральное училище, после чего играла в городском ТЮЗе. Играла в драматических театрах Новочеркасска, Архангельска и Черкесска. С 1983-го служила в Иркутском драмтеатре. Актриса сыграла почти все знаковые роли мирового репертуара, поднявшись на невиданную высоту в спектаклях по Валентину Распутину "Последний срок" и "Прощание с Матерой". Среди ее сценических работ — Василиса из пьесы Горького "На дне", Ева в "Веселись, негритянка", Анна Тимирева в "Звезде адмирала", Иокаста в пьесе "Эдип-царь", Аркадина в "Чайке", Мальвина в "Золотом ключике", королева Анна в "Трех мушкетерах".