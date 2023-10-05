https://ria.ru/20231005/koroleva-1900575702.html

Умерла народная артистка России Наталия Королева

Умерла народная артистка России Наталия Королева - РИА Новости, 05.10.2023

Умерла народная артистка России Наталия Королева

Народная артистка России, актриса театра Наталия Королева умерла на 76-м году жизни, сообщили на сайте Иркутского академического драматического театра имени... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T02:17

2023-10-05T02:17

2023-10-05T02:17

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черкесск

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Народная артистка России, актриса театра Наталия Королева умерла на 76-м году жизни, сообщили на сайте Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова."Потеря театра велика. Наталия Королева — актриса огромного дарования, предельной искренности, редкой интеллектуальной глубины. Ее талант включал в себя богатые сокровища неостывшего сердца, целительную иронию, жизнеутверждающий оптимизм", —говорится в сообщении.Актриса ушла из жизни 3 октября накануне гастролей, о причинах смерти не сообщается.Королева родилась 5 апреля 1948 года. В 1966-м окончила Свердловское театральное училище, после чего играла в городском ТЮЗе. Играла в драматических театрах Новочеркасска, Архангельска и Черкесска. С 1983-го служила в Иркутском драмтеатре. Актриса сыграла почти все знаковые роли мирового репертуара, поднявшись на невиданную высоту в спектаклях по Валентину Распутину "Последний срок" и "Прощание с Матерой". Среди ее сценических работ — Василиса из пьесы Горького "На дне", Ева в "Веселись, негритянка", Анна Тимирева в "Звезде адмирала", Иокаста в пьесе "Эдип-царь", Аркадина в "Чайке", Мальвина в "Золотом ключике", королева Анна в "Трех мушкетерах".

свердловск

новочеркасск

архангельск

черкесск

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

свердловск, новочеркасск, архангельск, черкесск, иркутск