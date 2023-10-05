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Россиянин отправил в Европу, США и Японию 500 посылок с военной продукцией - РИА Новости, 05.10.2023
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10:57 05.10.2023 (обновлено: 11:08 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/kontrabanda-1900614955.html
Россиянин отправил в Европу, США и Японию 500 посылок с военной продукцией
Россиянин отправил в Европу, США и Японию 500 посылок с военной продукцией - РИА Новости, 05.10.2023
Россиянин отправил в Европу, США и Японию 500 посылок с военной продукцией
Таможенники пресекли канал контрабанды военной продукции в страны Европы, США и Японию, задержан инженер, отправивший за границу более 500 посылок на 31 миллион РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:57
2023-10-05T11:08
происшествия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
европа
россия
сша
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Таможенники пресекли канал контрабанды военной продукции в страны Европы, США и Японию, задержан инженер, отправивший за границу более 500 посылок на 31 миллион рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ФТС России. "Сотрудники Центральной почтовой таможни пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в страны Европы, США и Японию. Задержан инженер оборонно-промышленного комплекса, который отправил за границу более 500 посылок на сумму 31 млн рублей", - сказали в ведомстве. Установлено, что двое москвичей создали интернет-магазин, через который в течение двух лет продавали товары военного назначения российского и советского образца. Организатор преступной схемы покупал на российских интернет-площадках жилеты транспортные модульные, защитные комплекты коленных и локтевых суставов, камуфляжные ранцы, медицинские подсумки, противоосколочные очки, светосигнальные фонари и отправлял заказчикам за рубеж. Его подельник, проживающий в Великобритании, принимал заказы на товар и оплату. В некоторые посылки мужчина вкладывал записки против проведения СВО, заявили в ФТС. Кроме того, во время обысков в квартирах и загородных домах фигуранта таможенники нашли коллекцию книг по немецкой технике времен ВОВ и модели танков с нацистской символикой. "В настоящее время в отношении гражданина РФ возбуждено 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники). Решением суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230202/kontrabanda-1849131781.html
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происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), европа, россия, сша, япония
Происшествия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Европа, Россия, США, Япония
Россиянин отправил в Европу, США и Японию 500 посылок с военной продукцией

Москвич переправил почтой в Европу, США и Японию военной продукции на 31 млн руб

© Фото : ФТС России | ProТаможню/TelegramВоенная продукция, изъятая ФТС России, которую россиянин собирался отправить за границу
Военная продукция, изъятая ФТС России, которую россиянин собирался отправить за границу - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : ФТС России | ProТаможню/Telegram
Военная продукция, изъятая ФТС России, которую россиянин собирался отправить за границу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Таможенники пресекли канал контрабанды военной продукции в страны Европы, США и Японию, задержан инженер, отправивший за границу более 500 посылок на 31 миллион рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ФТС России.
«
"Сотрудники Центральной почтовой таможни пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в страны Европы, США и Японию. Задержан инженер оборонно-промышленного комплекса, который отправил за границу более 500 посылок на сумму 31 млн рублей", - сказали в ведомстве.
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Установлено, что двое москвичей создали интернет-магазин, через который в течение двух лет продавали товары военного назначения российского и советского образца. Организатор преступной схемы покупал на российских интернет-площадках жилеты транспортные модульные, защитные комплекты коленных и локтевых суставов, камуфляжные ранцы, медицинские подсумки, противоосколочные очки, светосигнальные фонари и отправлял заказчикам за рубеж. Его подельник, проживающий в Великобритании, принимал заказы на товар и оплату.
В некоторые посылки мужчина вкладывал записки против проведения СВО, заявили в ФТС. Кроме того, во время обысков в квартирах и загородных домах фигуранта таможенники нашли коллекцию книг по немецкой технике времен ВОВ и модели танков с нацистской символикой.
«
"В настоящее время в отношении гражданина РФ возбуждено 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники). Решением суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияФедеральная таможенная служба (ФТС России)ЕвропаРоссияСШАЯпония
 
 
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