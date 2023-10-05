https://ria.ru/20231005/kontrabanda-1900614955.html

Россиянин отправил в Европу, США и Японию 500 посылок с военной продукцией

Россиянин отправил в Европу, США и Японию 500 посылок с военной продукцией - РИА Новости, 05.10.2023

Россиянин отправил в Европу, США и Японию 500 посылок с военной продукцией

Таможенники пресекли канал контрабанды военной продукции в страны Европы, США и Японию, задержан инженер, отправивший за границу более 500 посылок на 31 миллион РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:57

2023-10-05T10:57

2023-10-05T11:08

происшествия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

европа

россия

сша

япония

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Таможенники пресекли канал контрабанды военной продукции в страны Европы, США и Японию, задержан инженер, отправивший за границу более 500 посылок на 31 миллион рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ФТС России. "Сотрудники Центральной почтовой таможни пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в страны Европы, США и Японию. Задержан инженер оборонно-промышленного комплекса, который отправил за границу более 500 посылок на сумму 31 млн рублей", - сказали в ведомстве. Установлено, что двое москвичей создали интернет-магазин, через который в течение двух лет продавали товары военного назначения российского и советского образца. Организатор преступной схемы покупал на российских интернет-площадках жилеты транспортные модульные, защитные комплекты коленных и локтевых суставов, камуфляжные ранцы, медицинские подсумки, противоосколочные очки, светосигнальные фонари и отправлял заказчикам за рубеж. Его подельник, проживающий в Великобритании, принимал заказы на товар и оплату. В некоторые посылки мужчина вкладывал записки против проведения СВО, заявили в ФТС. Кроме того, во время обысков в квартирах и загородных домах фигуранта таможенники нашли коллекцию книг по немецкой технике времен ВОВ и модели танков с нацистской символикой. "В настоящее время в отношении гражданина РФ возбуждено 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники). Решением суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230202/kontrabanda-1849131781.html

https://ria.ru/20230704/kontrabanda-1882092639.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), европа, россия, сша, япония