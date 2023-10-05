https://ria.ru/20231005/konkurs-1900640003.html
Названы победители конкурса "Учитель-дефектолог России – 2023"
Названы победители конкурса "Учитель-дефектолог России – 2023" - РИА Новости, 05.10.2023
Названы победители конкурса "Учитель-дефектолог России – 2023"
В Год педагога и наставника в Москве назвали имена победителей VI Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России – 2023"... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:09
2023-10-05T12:09
2023-10-05T12:11
год педагога и наставника
общество
социальный навигатор
сн_образование
краснодарский край
самара
ейск
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Год педагога и наставника в Москве назвали имена победителей VI Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России – 2023". Конкурс проводился по двум номинациям. В номинации "Дефектолог года" победителем стала учитель математики специальной (коррекционной) школы № 8 города Ейска Краснодарского края Ксения Саприка. В номинации "Логопед года" – учитель-логопед детского сада комбинированного вида № 1 городского округа Самара Самарской области Елена Мазанова. Торжественная церемония прошла в рамках Большой учительской недели на площадке Института коррекционной педагогики.Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская, обращаясь к финалистам, отметила что уже традиционно участники конкурса – учителя-логопеды и учителя-дефектологи – показывают высокий профессионализм, делятся своим опытом с коллегами."Вы погрузились в обстановку, когда не было возможности отвечать на вопросы, ответы на которые вы знали заранее. Вы работали в открытом профессиональном взаимодействии. И это дорогого стоит. Это доказывает, что учителя-логопеды, учителя-дефектологи готовы к открытому общению со своими коллегами в педагогическом сообществе. Я вас поздравляю с Днем учителя, хочу пожелать вам профессиональных достижений. Вы их сейчас для себя будете определять по-другому. Благополучия вашим семьям, вашим родным и близким, потому что это и создает баланс нашего профессионализма, нашей поддержки", – сказала Лариса Фальковская.Победителями конкурса "Учитель-дефектолог России – 2023" стали:В номинации "Дефектолог года" – Ксения Саприка, учитель математики специальной (коррекционной) школы № 8 города Ейска (Краснодарский край).В номинации "Логопед года" – Елена Мазанова, учитель-логопед детского сада комбинированного вида № 1 городского округа Самара (Самарская область).В номинации "Дефектолог года" второе место заняла Мария Другова, учитель-дефектолог Железногорской школы-интерната (Красноярский край). Третье место присуждено Валентине Галкиной, учителю-дефектологу основной общеобразовательной школы № 7 города Сергиев Посад (Московская область; учитель ведет обучение по адаптированным программам).В номинации "Логопед года" второе место у Натальи Гоголевой, учителя-логопеда Рязанского детского сада (Рязанская область). Третье место жюри присудило Светлане Калиниченко, учителю-логопеду детского сада № 90 города Иркутска (Иркутская область).Абсолютных победителей конкурса в номинациях "Дефектолог года" и "Логопед года" наградят 5 октября, в День учителя, в Государственном Кремлевском дворце, где состоится праздничный концерт и торжественная церемония чествования победителей всероссийских профессиональных конкурсов.Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России" направлен на повышение профессионального уровня и наиболее полную реализацию творческого потенциала дефектологов и логопедов. Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, оператор – Институт коррекционной педагогики.
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общество, социальный навигатор, сн_образование, краснодарский край, самара, ейск, государственный кремлевский дворец, россия
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Краснодарский край, Самара, Ейск, Государственный Кремлевский дворец, Россия
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Год педагога и наставника в Москве назвали имена победителей VI Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России – 2023". Конкурс проводился по двум номинациям. В номинации "Дефектолог года" победителем стала учитель математики специальной (коррекционной) школы № 8 города Ейска Краснодарского края Ксения Саприка. В номинации "Логопед года" – учитель-логопед детского сада комбинированного вида № 1 городского округа Самара Самарской области Елена Мазанова. Торжественная церемония прошла в рамках Большой учительской недели на площадке Института коррекционной педагогики.
Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская, обращаясь к финалистам, отметила что уже традиционно участники конкурса – учителя-логопеды и учителя-дефектологи – показывают высокий профессионализм, делятся своим опытом с коллегами.
"Вы погрузились в обстановку, когда не было возможности отвечать на вопросы, ответы на которые вы знали заранее. Вы работали в открытом профессиональном взаимодействии. И это дорогого стоит. Это доказывает, что учителя-логопеды, учителя-дефектологи готовы к открытому общению со своими коллегами в педагогическом сообществе. Я вас поздравляю с Днем учителя, хочу пожелать вам профессиональных достижений. Вы их сейчас для себя будете определять по-другому. Благополучия вашим семьям, вашим родным и близким, потому что это и создает баланс нашего профессионализма, нашей поддержки", – сказала Лариса Фальковская.
Победителями конкурса "Учитель-дефектолог России – 2023" стали:
В номинации "Дефектолог года" – Ксения Саприка, учитель математики специальной (коррекционной) школы № 8 города Ейска (Краснодарский край).
В номинации "Логопед года" – Елена Мазанова, учитель-логопед детского сада комбинированного вида № 1 городского округа Самара (Самарская область).
В номинации "Дефектолог года" второе место заняла Мария Другова, учитель-дефектолог Железногорской школы-интерната (Красноярский край). Третье место присуждено Валентине Галкиной, учителю-дефектологу основной общеобразовательной школы № 7 города Сергиев Посад (Московская область; учитель ведет обучение по адаптированным программам).
В номинации "Логопед года" второе место у Натальи Гоголевой, учителя-логопеда Рязанского детского сада (Рязанская область). Третье место жюри присудило Светлане Калиниченко, учителю-логопеду детского сада № 90 города Иркутска (Иркутская область).
Абсолютных победителей конкурса в номинациях "Дефектолог года" и "Логопед года" наградят 5 октября, в День учителя, в Государственном Кремлевском дворце, где состоится праздничный концерт и торжественная церемония чествования победителей всероссийских профессиональных конкурсов.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России" направлен на повышение профессионального уровня и наиболее полную реализацию творческого потенциала дефектологов и логопедов. Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, оператор – Институт коррекционной педагогики.