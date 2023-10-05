https://ria.ru/20231005/konflikt-1900587409.html

В США рассказали, что нужно для разрешения конфликта на Украине

В США рассказали, что нужно для разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 05.10.2023

В США рассказали, что нужно для разрешения конфликта на Украине

Американская активистка антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин считает, что для разрешения украинского конфликта нужен диалог: президент США Джо Байден... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T08:34

2023-10-05T08:34

2023-10-05T08:34

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

владимир путин

энтони блинкен

джо байден

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Американская активистка антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин считает, что для разрешения украинского конфликта нужен диалог: президент США Джо Байден должен переговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а госсекретарь США Энтони Блинкен - с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По ее словам, Россия должна быть частью переговоров по украинскому конфликту, даже несмотря на мнение, что она якобы от них откажется. "Мы говорим, попробуйте. Давайте посмотрим. Мы знаем, что в прошлом были попытки переговоров, которые США и Великобритания саботировали", - сказала она."Мы хотим увидеть, как Байден разговаривает с Путиным. Мы хотим видеть, как наш госсекретарь Энтони Блинкен разговаривает со своим коллегой Лавровым, мы хотим видеть, как украинцы разговаривают с россиянами, россияне разговаривают с США и НАТО", - резюмировала Бенджамин. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231005/rossiya-1900522048.html

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

сша

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, владимир путин, энтони блинкен, джо байден, сергей лавров, нато