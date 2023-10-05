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В Киевской области изъяли более 400 тысяч русскоязычных книг из библиотек - РИА Новости, 05.10.2023
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15:47 05.10.2023 (обновлено: 15:48 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/knigi-1900714325.html
В Киевской области изъяли более 400 тысяч русскоязычных книг из библиотек
В Киевской области изъяли более 400 тысяч русскоязычных книг из библиотек - РИА Новости, 05.10.2023
В Киевской области изъяли более 400 тысяч русскоязычных книг из библиотек
Директор департамента культуры и туризма Киевской областной военной администрации Анна Куценко сообщила об изъятии из местных библиотек более 400 тысяч... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:47
2023-10-05T15:48
в мире
киевская область
украина
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Директор департамента культуры и туризма Киевской областной военной администрации Анна Куценко сообщила об изъятии из местных библиотек более 400 тысяч русскоязычной и написанной российскими авторами литературы. Слова Куценко приводит пресс-служба в Telegram-канале администрации.Пресс-служба Киевского горсовета 1 июля 2022 года сообщила о разработанном проекте решения, которым планируется запретить публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в украинской столице, в том числе книг, спектаклей и концертов. "Из библиотек Киевской области уже изъято более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг и изданий русских авторов. Процесс извлечения таких изданий и пополнения фондов библиотек региона продолжается", - заявила Куценко. Она подчеркнула, что процесс списания книг длительный, поскольку русскоязычными книгами укомплектовано большинство областных библиотек. При этом она добавила, что в библиотеках заменят эти книги на переведенные на украинский язык. По данным администрации, в Киевской области функционируют 817 библиотек, совокупный фонд которых составляет около 7 миллионов экземпляров. На Украине в ходе "дерусификации библиотек" с 2022 года уничтожено 11 миллионов книг на русском языке, сообщила в феврале заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгения Кравчук. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894556343.html
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в мире, киевская область, украина
В мире, Киевская область, Украина
В Киевской области изъяли более 400 тысяч русскоязычных книг из библиотек

Власти Киевской области заявили об изъятии 400 тыс книг на русском из библиотек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКниги в библиотеке
Книги в библиотеке - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Книги в библиотеке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Директор департамента культуры и туризма Киевской областной военной администрации Анна Куценко сообщила об изъятии из местных библиотек более 400 тысяч русскоязычной и написанной российскими авторами литературы. Слова Куценко приводит пресс-служба в Telegram-канале администрации.
Пресс-служба Киевского горсовета 1 июля 2022 года сообщила о разработанном проекте решения, которым планируется запретить публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в украинской столице, в том числе книг, спектаклей и концертов.
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"Из библиотек Киевской области уже изъято более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг и изданий русских авторов. Процесс извлечения таких изданий и пополнения фондов библиотек региона продолжается", - заявила Куценко.
Она подчеркнула, что процесс списания книг длительный, поскольку русскоязычными книгами укомплектовано большинство областных библиотек. При этом она добавила, что в библиотеках заменят эти книги на переведенные на украинский язык.
По данным администрации, в Киевской области функционируют 817 библиотек, совокупный фонд которых составляет около 7 миллионов экземпляров.
На Украине в ходе "дерусификации библиотек" с 2022 года уничтожено 11 миллионов книг на русском языке, сообщила в феврале заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгения Кравчук.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.
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