https://ria.ru/20231005/klinton-1900569766.html

Клинтон заявила о росте поддержки Путина в США

Клинтон заявила о росте поддержки Путина в США - РИА Новости, 05.10.2023

Клинтон заявила о росте поддержки Путина в США

Политические круги США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина в своей стране, заявила в интервью телеканалу PBS бывший... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T00:15

2023-10-05T00:15

2023-10-05T00:49

в мире

сша

россия

украина

владимир путин

хиллари клинтон

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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Политические круги США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина в своей стране, заявила в интервью телеканалу PBS бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. "Этот бой — наш бой. Честно говоря, я не понимаю американцев, встающих на сторону Путина, однако мы видим это, мы слышим об этом, и нам приходится с этим бороться", — сказала Клинтон.Она также выступила с утверждением, что российское руководство якобы "пребывает в восторге" от турбулентности, которая сотрясает американский конгресс, так как это грозит прекращением американских поставок оружия Киеву.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899785777.html

сша

россия

украина

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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, хиллари клинтон