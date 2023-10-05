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Клинтон заявила о росте поддержки Путина в США - РИА Новости, 05.10.2023
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00:15 05.10.2023 (обновлено: 00:49 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/klinton-1900569766.html
Клинтон заявила о росте поддержки Путина в США
Клинтон заявила о росте поддержки Путина в США - РИА Новости, 05.10.2023
Клинтон заявила о росте поддержки Путина в США
Политические круги США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина в своей стране, заявила в интервью телеканалу PBS бывший... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T00:15
2023-10-05T00:49
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
хиллари клинтон
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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Политические круги США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина в своей стране, заявила в интервью телеканалу PBS бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. &quot;Этот бой — наш бой. Честно говоря, я не понимаю американцев, встающих на сторону Путина, однако мы видим это, мы слышим об этом, и нам приходится с этим бороться&quot;, — сказала Клинтон.Она также выступила с утверждением, что российское руководство якобы "пребывает в восторге" от турбулентности, которая сотрясает американский конгресс, так как это грозит прекращением американских поставок оружия Киеву.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, хиллари клинтон
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Хиллари Клинтон
Клинтон заявила о росте поддержки Путина в США

Клинтон: в США растет поддержка политики Путина, с этим "приходится бороться"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХилари Клинтон
Хилари Клинтон - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Хилари Клинтон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Политические круги США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина в своей стране, заявила в интервью телеканалу PBS бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.
«

"Этот бой — наш бой. Честно говоря, я не понимаю американцев, встающих на сторону Путина, однако мы видим это, мы слышим об этом, и нам приходится с этим бороться", — сказала Клинтон.

Она также выступила с утверждением, что российское руководство якобы "пребывает в восторге" от турбулентности, которая сотрясает американский конгресс, так как это грозит прекращением американских поставок оружия Киеву.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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