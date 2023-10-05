https://ria.ru/20231005/klinton-1900569766.html
Клинтон заявила о росте поддержки Путина в США
Клинтон заявила о росте поддержки Путина в США - РИА Новости, 05.10.2023
Клинтон заявила о росте поддержки Путина в США
Политические круги США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина в своей стране, заявила в интервью телеканалу PBS бывший... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T00:15
2023-10-05T00:15
2023-10-05T00:49
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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Политические круги США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина в своей стране, заявила в интервью телеканалу PBS бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. "Этот бой — наш бой. Честно говоря, я не понимаю американцев, встающих на сторону Путина, однако мы видим это, мы слышим об этом, и нам приходится с этим бороться", — сказала Клинтон.Она также выступила с утверждением, что российское руководство якобы "пребывает в восторге" от турбулентности, которая сотрясает американский конгресс, так как это грозит прекращением американских поставок оружия Киеву.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899785777.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, хиллари клинтон
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Хиллари Клинтон
Клинтон заявила о росте поддержки Путина в США
Клинтон: в США растет поддержка политики Путина, с этим "приходится бороться"