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Кличко предупредил жителей Киева о сложном отопительном сезоне
Кличко предупредил жителей Киева о сложном отопительном сезоне - РИА Новости, 05.10.2023
Кличко предупредил жителей Киева о сложном отопительном сезоне
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале предупредил жителей украинской столицы о предстоящем сложном отопительном сезоне. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:24
2023-10-05T14:24
2023-10-05T14:24
киев
в мире
украина
жкх
виталий кличко
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале предупредил жителей украинской столицы о предстоящем сложном отопительном сезоне. "Киев на пороге отопительного сезона, который в нынешних условиях будет очень сложным. Вместе с тем, ситуацию усугубляет и то, что государство так и не выполнило обещаний перед теплоснабжающими предприятиями. Задолженность, которую правительство обещает погасить уже второй год подряд, на сегодняшний день перед Киевом составляет 6,8 миллиарда гривен (более 185 миллионов долларов). А по всей стране – 36 миллиардов гривен (более 984 миллиона долларов)", - написал Кличко. Он пояснил, что вырабатывающие тепло предприятия работают с огромными убытками, и город не может самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства. Кличко напомнил, что местные власти не повышали тарифы для населения, в то время как возросла стоимость всех составляющих тарифа, при этом правительство обещало эту разницу в тарифах на тепло- и водоснабжение компенсировать. Денег Киев пока так и не получил, уточнил Кличко. Он призвал правительство компенсировать долги перед столицей и другими регионами страны. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Также Шмыгаль заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций в стране.
https://ria.ru/20231003/blekauty-1900299591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, украина, жкх, виталий кличко
Киев, В мире, Украина, ЖКХ, Виталий Кличко
Кличко предупредил жителей Киева о сложном отопительном сезоне
Кличко: Киев на пороге отопительного сезона, который будет очень сложным
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале
предупредил жителей украинской столицы о предстоящем сложном отопительном сезоне.
"Киев на пороге отопительного сезона, который в нынешних условиях будет очень сложным. Вместе с тем, ситуацию усугубляет и то, что государство так и не выполнило обещаний перед теплоснабжающими предприятиями. Задолженность, которую правительство обещает погасить уже второй год подряд, на сегодняшний день перед Киевом составляет 6,8 миллиарда гривен (более 185 миллионов долларов). А по всей стране – 36 миллиардов гривен (более 984 миллиона долларов)", - написал Кличко.
Он пояснил, что вырабатывающие тепло предприятия работают с огромными убытками, и город не может самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства. Кличко напомнил, что местные власти не повышали тарифы для населения, в то время как возросла стоимость всех составляющих тарифа, при этом правительство обещало эту разницу в тарифах на тепло- и водоснабжение компенсировать. Денег Киев пока так и не получил, уточнил Кличко. Он призвал правительство компенсировать долги перед столицей и другими регионами страны.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
сообщал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Также Шмыгаль заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго
" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций в стране.
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