https://ria.ru/20231005/khotsenko-1900643578.html

Хоценко и замгенпрокурора Демешин совместно провели прием граждан в Омске

Хоценко и замгенпрокурора Демешин совместно провели прием граждан в Омске - РИА Новости, 05.10.2023

Хоценко и замгенпрокурора Демешин совместно провели прием граждан в Омске

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин и губернатор Омской области Виталий Хоценко совместно провели прием граждан, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:19

2023-10-05T12:19

2023-10-05T12:19

омская область

омская область

россия

омск

виталий хоценко

дмитрий демешин

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ОМСК, 5 окт - РИА Новости. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин и губернатор Омской области Виталий Хоценко совместно провели прием граждан, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Помимо Хоценко и Демешина во встрече с гражданами участвовали прокурор региона Алексей Афанасьев, мэр Омска Сергей Шелест, прокуроры города и районов, представители органов власти и местного самоуправления. На мероприятии рассмотрели обращения жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта домов, состояния автомобильных дорог и другим вопросам. В ходе встречи Демешин отметил, что граждане должны знать, что власть заботится о них, и обратился к Хоценко с просьбой жестче спрашивать с глав районов за отсутствие информационно-разъяснительной работы с населением. "Всех глав также обязал минимум раз в месяц проводить сходы граждан. И не только в районных центрах, но и на местах, в поселениях, селах. Встречаться с людьми, чтобы выявлять проблемы и искать способы их решения", - сказал глава Омской области. Хоценко отметил, что в каждой рабочей поездке по районам лично встречается с местными жителями, в общении никаких запретных тем нет. Всего было принято 15 граждан. Демешин поручил Афанасьеву провести проверки по всем обращениям и принять все требующиеся меры. "Новый губернатор принял регион с большим количеством проблем. Постараемся в интересах жителей Омской области совокупным сложением наших усилий и компетенций их разрешить", - отметил заместитель генпрокурора. Разрешение обращений взято на контроль управлением генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

https://ria.ru/20230926/omsk-1898649573.html

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омская область, россия, омск, виталий хоценко, дмитрий демешин