https://ria.ru/20231005/khalyal-1900762322.html

Муфтий рассказал, что делать мусульманам, купившим поддельный "халяль"

Муфтий рассказал, что делать мусульманам, купившим поддельный "халяль" - РИА Новости, 05.10.2023

Муфтий рассказал, что делать мусульманам, купившим поддельный "халяль"

Ответственность за производство и маркировку продукции по стандарту "халяль" полностью лежит на производителе, если же продукт оказался не халяльным, но... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:30

2023-10-05T19:30

2023-10-05T19:30

религия

здоровье - общество

россия

ильдар аляутдинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571913610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d65271cabdb9e9db59154db61e22c90.jpg

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Ответственность за производство и маркировку продукции по стандарту "халяль" полностью лежит на производителе, если же продукт оказался не халяльным, но производитель выдавал его за разрешенное с точки зрения ислама, то на покупателе греха не будет, рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Как ранее сообщала пресс-служба Россельхознадзора Свердловской области, в регионе нашли ДНК свиньи в халяльной колбасе: "По результатам лабораторных исследований в Свердловском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ" выявлена фальсификация готовой мясной продукции, выработанной ИП Карамышевой С.В. и ООО "Равис – птицефабрика Сосновская". В колбасных изделиях "вареная колбаса Мусульманская" и "Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль" выявлена ДНК свиньи", – говорится в сообщении пресс-службе Россельхознадзора Свердловской области. "Люди - не ангелы, они могут оступиться, совершить запрещённое по незнанию. Хадис (изречение пророка Мухаммеда) гласит: "Не будет спрошена моя умма (мои последователи) за совершенное по ошибке [непреднамеренно], за совершенное по забывчивости и за то, что совершено по принуждению". Следовательно, наличие ДНК свиньи в выдаваемой под видом "халяль" продукции на Урале - это сфера ответственности производителя. Если мясо или продукт оказались не халяльными, но выдавался за разрешенное для мусульманина, а покупатель его употребил по незнанию, на нем греха не будет", - сообщил муфтий Аляутдинов. Зампред ДУМ РФ посоветовал верующим при приобретении продукции по нормам шариата (свода законов ислама) ориентироваться на знак "халяль". "В исламе любое предписание служит на благо самого человека", - пояснил муфтий. Гендиректор Международного центра стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов рассказал РИА Новости, что выявление свинины в якобы халяльных продуктах бьет по репутации отечественных производителей-экспортеров и в целом по имиджу РФ в арабо-мусульманском мире. "Исламский мир готов приобретать наши халяльные продукты, но мы должны предоставить им "железные гарантии", - сказал он. По словам Газизова, в РФ пока отсутствует нормативно-правовая база и утверждённый ГОСТ "Требования к органам по сертификации Халяль". "Попытки утвердить этот стандарт в конце прошлого года не увенчались успехом", - отметил Газизов. Он сказал, что предприятиям, нарушившим требования выпуска халяль, сегодня выдаются предостережения о недопустимости нарушений. "Следует выносить не предостережения, а полный запрет на выпуск под маркировкой "халяль", - заключил Айдар Газизов.

https://ria.ru/20231005/shaman-1900702172.html

https://ria.ru/20231004/shou-1900482403.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, ильдар аляутдинов