https://ria.ru/20231005/keniya-1900646885.html
В Кении госпитализировали более сотни учениц с загадочной болезнью
В Кении госпитализировали более сотни учениц с загадочной болезнью - РИА Новости, 05.10.2023
В Кении госпитализировали более сотни учениц с загадочной болезнью
Более сотни учениц школы для девочек в городе Эреги на западе Кении попали в больницу из-за вспышки загадочной болезни, передает местное издание Star. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:29
2023-10-05T12:29
2023-10-05T15:57
в мире
кения
найроби (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803779282_0:135:3178:1923_1920x0_80_0_0_f625c45efbb1a600f177b8db653d3c90.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Более сотни учениц школы для девочек в городе Эреги на западе Кении попали в больницу из-за вспышки загадочной болезни, передает местное издание Star. "Министерство образования закрыло женскую среднюю школу Святой Терезы в Эреги после того, как ряд учениц были госпитализированы из-за загадочной болезни", — говорится в публикации.По информации газеты, болезнь парализовала их ноги девочек, большинство из них не могут ходить. По последним данным, тысячу учениц отправили домой, а 106 госпитализированы. В школе останутся только ученицы четвертых классов, у которых скоро должны начаться экзамены. Остальные смогут вернуться после "тщательной оценки ситуации и принятия необходимых мер". Издание цитирует медика из больницы Ихугу, который рассказал, что первичные лабораторные анализы крови выявили у девочек повышенный уровень электролитов, а это означает, что их организмы теряют жидкость. По словам члена исполнительного комитета округа Какаменга по образованию, науке и технологиям Бонфаса Окота, образцы крови отправили в исследовательский институт в Найроби для дальнейшего анализа.
https://ria.ru/20230918/bolezn-1897103356.html
https://ria.ru/20230717/bolezn-1884723019.html
кения
найроби (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803779282_413:0:3142:2047_1920x0_80_0_0_38a4e1c7a2ce555be953b979430ffbd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кения, найроби (город)
В мире, Кения, Найроби (город)
В Кении госпитализировали более сотни учениц с загадочной болезнью
Star: в Кении госпитализировали 106 учениц после вспышки загадочной болезни
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Более сотни учениц школы для девочек в городе Эреги на западе Кении попали в больницу из-за вспышки загадочной болезни, передает местное издание Star
.
«
"Министерство образования закрыло женскую среднюю школу Святой Терезы в Эреги после того, как ряд учениц были госпитализированы из-за загадочной болезни", — говорится в публикации.
По информации газеты, болезнь парализовала их ноги девочек, большинство из них не могут ходить. По последним данным, тысячу учениц отправили домой, а 106 госпитализированы.
СМИ: в Кот-д'Ивуаре семь человек умерли от неизвестной болезни
В школе останутся только ученицы четвертых классов, у которых скоро должны начаться экзамены. Остальные смогут вернуться после "тщательной оценки ситуации и принятия необходимых мер".
Издание цитирует медика из больницы Ихугу, который рассказал, что первичные лабораторные анализы крови выявили у девочек повышенный уровень электролитов, а это означает, что их организмы теряют жидкость.
По словам члена исполнительного комитета округа Какаменга по образованию, науке и технологиям Бонфаса Окота, образцы крови отправили в исследовательский институт в Найроби
для дальнейшего анализа.
Минздрав Египта оценил опасность выявленной "неизвестной" болезни