https://ria.ru/20231005/keniya-1900646885.html

В Кении госпитализировали более сотни учениц с загадочной болезнью

В Кении госпитализировали более сотни учениц с загадочной болезнью - РИА Новости, 05.10.2023

В Кении госпитализировали более сотни учениц с загадочной болезнью

Более сотни учениц школы для девочек в городе Эреги на западе Кении попали в больницу из-за вспышки загадочной болезни, передает местное издание Star. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:29

2023-10-05T12:29

2023-10-05T15:57

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Более сотни учениц школы для девочек в городе Эреги на западе Кении попали в больницу из-за вспышки загадочной болезни, передает местное издание Star. "Министерство образования закрыло женскую среднюю школу Святой Терезы в Эреги после того, как ряд учениц были госпитализированы из-за загадочной болезни", — говорится в публикации.По информации газеты, болезнь парализовала их ноги девочек, большинство из них не могут ходить. По последним данным, тысячу учениц отправили домой, а 106 госпитализированы. В школе останутся только ученицы четвертых классов, у которых скоро должны начаться экзамены. Остальные смогут вернуться после "тщательной оценки ситуации и принятия необходимых мер". Издание цитирует медика из больницы Ихугу, который рассказал, что первичные лабораторные анализы крови выявили у девочек повышенный уровень электролитов, а это означает, что их организмы теряют жидкость. По словам члена исполнительного комитета округа Какаменга по образованию, науке и технологиям Бонфаса Окота, образцы крови отправили в исследовательский институт в Найроби для дальнейшего анализа.

https://ria.ru/20230918/bolezn-1897103356.html

https://ria.ru/20230717/bolezn-1884723019.html

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в мире, кения, найроби (город)