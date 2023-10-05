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В Кении госпитализировали более сотни учениц с загадочной болезнью - РИА Новости, 05.10.2023
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12:29 05.10.2023 (обновлено: 15:57 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/keniya-1900646885.html
В Кении госпитализировали более сотни учениц с загадочной болезнью
В Кении госпитализировали более сотни учениц с загадочной болезнью - РИА Новости, 05.10.2023
В Кении госпитализировали более сотни учениц с загадочной болезнью
Более сотни учениц школы для девочек в городе Эреги на западе Кении попали в больницу из-за вспышки загадочной болезни, передает местное издание Star. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:29
2023-10-05T15:57
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Более сотни учениц школы для девочек в городе Эреги на западе Кении попали в больницу из-за вспышки загадочной болезни, передает местное издание Star. &quot;Министерство образования закрыло женскую среднюю школу Святой Терезы в Эреги после того, как ряд учениц были госпитализированы из-за загадочной болезни&quot;, — говорится в публикации.По информации газеты, болезнь парализовала их ноги девочек, большинство из них не могут ходить. По последним данным, тысячу учениц отправили домой, а 106 госпитализированы. В школе останутся только ученицы четвертых классов, у которых скоро должны начаться экзамены. Остальные смогут вернуться после "тщательной оценки ситуации и принятия необходимых мер". Издание цитирует медика из больницы Ихугу, который рассказал, что первичные лабораторные анализы крови выявили у девочек повышенный уровень электролитов, а это означает, что их организмы теряют жидкость. По словам члена исполнительного комитета округа Какаменга по образованию, науке и технологиям Бонфаса Окота, образцы крови отправили в исследовательский институт в Найроби для дальнейшего анализа.
https://ria.ru/20230918/bolezn-1897103356.html
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в мире, кения, найроби (город)
В мире, Кения, Найроби (город)
В Кении госпитализировали более сотни учениц с загадочной болезнью

Star: в Кении госпитализировали 106 учениц после вспышки загадочной болезни

© AP Photo / Ben CurtisМедицинский работник в Кении
Медицинский работник в Кении - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Ben Curtis
Медицинский работник в Кении. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Более сотни учениц школы для девочек в городе Эреги на западе Кении попали в больницу из-за вспышки загадочной болезни, передает местное издание Star.
«

"Министерство образования закрыло женскую среднюю школу Святой Терезы в Эреги после того, как ряд учениц были госпитализированы из-за загадочной болезни", — говорится в публикации.

По информации газеты, болезнь парализовала их ноги девочек, большинство из них не могут ходить. По последним данным, тысячу учениц отправили домой, а 106 госпитализированы.
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В школе останутся только ученицы четвертых классов, у которых скоро должны начаться экзамены. Остальные смогут вернуться после "тщательной оценки ситуации и принятия необходимых мер".
Издание цитирует медика из больницы Ихугу, который рассказал, что первичные лабораторные анализы крови выявили у девочек повышенный уровень электролитов, а это означает, что их организмы теряют жидкость.
По словам члена исполнительного комитета округа Какаменга по образованию, науке и технологиям Бонфаса Окота, образцы крови отправили в исследовательский институт в Найроби для дальнейшего анализа.
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