https://ria.ru/20231005/kater-1900744722.html
Российская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Российская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море - РИА Новости, 05.10.2023
Российская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Российские самолеты уничтожили в Черном море украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:07
2023-10-05T17:07
2023-10-05T17:39
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586486751_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_12f9c02f773e33a35cf77facc256e33a.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские самолеты уничтожили в Черном море украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны."Пятого октября в северо-западной части акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", — говорится в публикации.Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Так, накануне силовики остановили диверсантов, пытавшихся высадиться в районе мыса Тарханкут, чтобы снять там провокационные фото и видео на фоне украинского флага. Для этого они использовали быстроходные военные катера и гидроциклы. Российские ВКС пресекли их действия ударом с воздуха, одного из диверсантов взяли в плен.Кроме того, 10 сентября российские самолеты уничтожили в районе острова Змеиный три катера с украинским десантом, направлявшихся к Крыму, а 4 сентября — четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону Тарханкута. Еще один украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.
https://ria.ru/20231005/krym-1900691779.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586486751_468:0:3199:2048_1920x0_80_0_0_5182faa76e5b235cfdd42429ae1dc2f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
МО: авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Российские самолеты уничтожили в Черном море украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны
.
"Пятого октября в северо-западной части акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ
", — говорится в публикации.
Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Так, накануне силовики остановили диверсантов, пытавшихся высадиться в районе мыса Тарханкут, чтобы снять там провокационные фото и видео на фоне украинского флага. Для этого они использовали быстроходные военные катера и гидроциклы. Российские ВКС пресекли их действия ударом с воздуха, одного из диверсантов взяли в плен.
Кроме того, 10 сентября российские самолеты уничтожили в районе острова Змеиный три катера с украинским десантом, направлявшихся к Крыму, а 4 сентября — четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону Тарханкута. Еще один украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.
Аксенов заявил, что сухопутная операция ВСУ Крыму не грозит