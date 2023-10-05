https://ria.ru/20231005/kater-1900744722.html

Российская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Российская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море - РИА Новости, 05.10.2023

Российская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Российские самолеты уничтожили в Черном море украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:07

2023-10-05T17:07

2023-10-05T17:39

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские самолеты уничтожили в Черном море украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны."Пятого октября в северо-западной части акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", — говорится в публикации.Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Так, накануне силовики остановили диверсантов, пытавшихся высадиться в районе мыса Тарханкут, чтобы снять там провокационные фото и видео на фоне украинского флага. Для этого они использовали быстроходные военные катера и гидроциклы. Российские ВКС пресекли их действия ударом с воздуха, одного из диверсантов взяли в плен.Кроме того, 10 сентября российские самолеты уничтожили в районе острова Змеиный три катера с украинским десантом, направлявшихся к Крыму, а 4 сентября — четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону Тарханкута. Еще один украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.

https://ria.ru/20231005/krym-1900691779.html

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россия, вооруженные силы украины