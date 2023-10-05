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Российская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:07 05.10.2023 (обновлено: 17:39 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/kater-1900744722.html
Российская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Российская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море - РИА Новости, 05.10.2023
Российская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Российские самолеты уничтожили в Черном море украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:07
2023-10-05T17:39
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские самолеты уничтожили в Черном море украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны."Пятого октября в северо-западной части акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", — говорится в публикации.Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Так, накануне силовики остановили диверсантов, пытавшихся высадиться в районе мыса Тарханкут, чтобы снять там провокационные фото и видео на фоне украинского флага. Для этого они использовали быстроходные военные катера и гидроциклы. Российские ВКС пресекли их действия ударом с воздуха, одного из диверсантов взяли в плен.Кроме того, 10 сентября российские самолеты уничтожили в районе острова Змеиный три катера с украинским десантом, направлявшихся к Крыму, а 4 сентября — четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону Тарханкута. Еще один украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.
https://ria.ru/20231005/krym-1900691779.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

МО: авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПалубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские самолеты уничтожили в Черном море украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны.
"Пятого октября в северо-западной части акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", — говорится в публикации.
Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Так, накануне силовики остановили диверсантов, пытавшихся высадиться в районе мыса Тарханкут, чтобы снять там провокационные фото и видео на фоне украинского флага. Для этого они использовали быстроходные военные катера и гидроциклы. Российские ВКС пресекли их действия ударом с воздуха, одного из диверсантов взяли в плен.
Кроме того, 10 сентября российские самолеты уничтожили в районе острова Змеиный три катера с украинским десантом, направлявшихся к Крыму, а 4 сентября — четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону Тарханкута. Еще один украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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