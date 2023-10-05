"Исчезнет с карты". Раскрыт шокирующий для Киева план Запада
Al-Ayyam: Запад устал от Украины и готов к ее исчезновению с карты мира
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Запад признал, что Украина может исчезнуть с карты мира, написал обозреватель Al-Ayyam Абдель Маджид Суайлем.
По его мнению, американские и европейские политики изменили риторику в отношении конфликта на Украине.
"Они выражают опасения, что неизбежным результатом станет либо массовое уничтожение, либо исчезновение этой страны с геополитической карты", — утверждает журналист.
В статье говорится, что Запад устал и больше не хочет бороться с катастрофическими последствиями, вызванными провалом контрнаступления ВСУ. Как отметил обозреватель, разговоры о "ликвидации или расчленении Украины" перестали считаться просто "фантазиями".
"Запад уже начал это понимать. Вопрос только в том, сколько времени пройдет, прежде чем он сядет за этот стол переговоров", — заключил автор.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
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