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"Исчезнет с карты". Раскрыт шокирующий для Киева план Запада - РИА Новости, 05.10.2023
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06:10 05.10.2023 (обновлено: 09:56 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/karta-1900581624.html
"Исчезнет с карты". Раскрыт шокирующий для Киева план Запада
"Исчезнет с карты". Раскрыт шокирующий для Киева план Запада - РИА Новости, 05.10.2023
"Исчезнет с карты". Раскрыт шокирующий для Киева план Запада
Запад признал, что Украина может исчезнуть с карты мира, написал обозреватель Al-Ayyam Абдель Маджид Суайлем. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T06:10
2023-10-05T09:56
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Запад признал, что Украина может исчезнуть с карты мира, написал обозреватель Al-Ayyam Абдель Маджид Суайлем.По его мнению, американские и европейские политики изменили риторику в отношении конфликта на Украине."Они выражают опасения, что неизбежным результатом станет либо массовое уничтожение, либо исчезновение этой страны с геополитической карты", — утверждает журналист.В статье говорится, что Запад устал и больше не хочет бороться с катастрофическими последствиями, вызванными провалом контрнаступления ВСУ. Как отметил обозреватель, разговоры о "ликвидации или расчленении Украины" перестали считаться просто "фантазиями"."Запад уже начал это понимать. Вопрос только в том, сколько времени пройдет, прежде чем он сядет за этот стол переговоров", — заключил автор.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231005/prizrak-1900580508.html
https://ria.ru/20231005/soyuzniki-1900579042.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Исчезнет с карты". Раскрыт шокирующий для Киева план Запада

Al-Ayyam: Запад устал от Украины и готов к ее исчезновению с карты мира

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Запад признал, что Украина может исчезнуть с карты мира, написал обозреватель Al-Ayyam Абдель Маджид Суайлем.
По его мнению, американские и европейские политики изменили риторику в отношении конфликта на Украине.
"Они выражают опасения, что неизбежным результатом станет либо массовое уничтожение, либо исчезновение этой страны с геополитической карты", — утверждает журналист.
В статье говорится, что Запад устал и больше не хочет бороться с катастрофическими последствиями, вызванными провалом контрнаступления ВСУ. Как отметил обозреватель, разговоры о "ликвидации или расчленении Украины" перестали считаться просто "фантазиями".
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"Запад уже начал это понимать. Вопрос только в том, сколько времени пройдет, прежде чем он сядет за этот стол переговоров", — заключил автор.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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