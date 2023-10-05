https://ria.ru/20231005/karta-1900581624.html

"Исчезнет с карты". Раскрыт шокирующий для Киева план Запада

"Исчезнет с карты". Раскрыт шокирующий для Киева план Запада - РИА Новости, 05.10.2023

"Исчезнет с карты". Раскрыт шокирующий для Киева план Запада

Запад признал, что Украина может исчезнуть с карты мира, написал обозреватель Al-Ayyam Абдель Маджид Суайлем. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T06:10

2023-10-05T06:10

2023-10-05T09:56

в мире

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Запад признал, что Украина может исчезнуть с карты мира, написал обозреватель Al-Ayyam Абдель Маджид Суайлем.По его мнению, американские и европейские политики изменили риторику в отношении конфликта на Украине."Они выражают опасения, что неизбежным результатом станет либо массовое уничтожение, либо исчезновение этой страны с геополитической карты", — утверждает журналист.В статье говорится, что Запад устал и больше не хочет бороться с катастрофическими последствиями, вызванными провалом контрнаступления ВСУ. Как отметил обозреватель, разговоры о "ликвидации или расчленении Украины" перестали считаться просто "фантазиями"."Запад уже начал это понимать. Вопрос только в том, сколько времени пройдет, прежде чем он сядет за этот стол переговоров", — заключил автор.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231005/prizrak-1900580508.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины