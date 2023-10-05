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Путин заявил о готовности продолжать оказывать помощь армянам Карабаха - РИА Новости, 05.10.2023
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18:18 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/karabakh-1900773811.html
Путин заявил о готовности продолжать оказывать помощь армянам Карабаха
Путин заявил о готовности продолжать оказывать помощь армянам Карабаха - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил о готовности продолжать оказывать помощь армянам Карабаха
Армения не перестает быть союзником России, Москва готова продолжать оказывать помощь армянам Карабаха, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:18
2023-10-05T18:18
ситуация в нагорном карабахе
армения
владимир путин
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Армения не перестает быть союзником России, Москва готова продолжать оказывать помощь армянам Карабаха, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы, конечно, готовы оказывать (помощь - ред.). Армения не перестает быть нашим союзником, если там есть гуманитарные вопросы, а они там есть, мы, конечно, их готовы и будем обсуждать, и готовы оказывать поддержку и помощь этим людям - это само собой разумеется", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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ситуация в нагорном карабахе, армения, владимир путин, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о готовности продолжать оказывать помощь армянам Карабаха

Путин заявил о готовности России продолжать оказывать помощь армянам Карабаха

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Армения не перестает быть союзником России, Москва готова продолжать оказывать помощь армянам Карабаха, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, конечно, готовы оказывать (помощь - ред.). Армения не перестает быть нашим союзником, если там есть гуманитарные вопросы, а они там есть, мы, конечно, их готовы и будем обсуждать, и готовы оказывать поддержку и помощь этим людям - это само собой разумеется", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.
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