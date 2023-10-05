https://ria.ru/20231005/karabakh-1900763013.html

Путин рассказал об обеспечении гуманитарной поддержки в Карабахе

Путин рассказал об обеспечении гуманитарной поддержки в Карабахе - РИА Новости, 05.10.2023

Путин рассказал об обеспечении гуманитарной поддержки в Карабахе

Россия использовала все механизмы в правовом смысле, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в Карабахе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:50

2023-10-05T17:50

2023-10-05T18:01

россия

ситуация в нагорном карабахе

в мире

владимир путин

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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Россия использовала все механизмы в правовом смысле, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в Карабахе, заявил президент России Владимир Путин."Мы использовали все, чем располагали в правовом смысле, для того, чтобы обеспечить гуманитарную составляющую. Как вы знаете, у нас там люди погибли, между прочим, защищая армян Карабаха, наши миротворцы. А мы оказывали и гуманитарную помощь, оказывали медицинскую помощь, обеспечивали их выход", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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2023

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россия, ситуация в нагорном карабахе, в мире, владимир путин