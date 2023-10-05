https://ria.ru/20231005/karabakh-1900763013.html
Путин рассказал об обеспечении гуманитарной поддержки в Карабахе
Путин рассказал об обеспечении гуманитарной поддержки в Карабахе - РИА Новости, 05.10.2023
Путин рассказал об обеспечении гуманитарной поддержки в Карабахе
Россия использовала все механизмы в правовом смысле, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в Карабахе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:50
2023-10-05T17:50
2023-10-05T18:01
россия
ситуация в нагорном карабахе
в мире
владимир путин
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Россия использовала все механизмы в правовом смысле, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в Карабахе, заявил президент России Владимир Путин."Мы использовали все, чем располагали в правовом смысле, для того, чтобы обеспечить гуманитарную составляющую. Как вы знаете, у нас там люди погибли, между прочим, защищая армян Карабаха, наши миротворцы. А мы оказывали и гуманитарную помощь, оказывали медицинскую помощь, обеспечивали их выход", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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россия, ситуация в нагорном карабахе, в мире, владимир путин
Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Владимир Путин
Путин рассказал об обеспечении гуманитарной поддержки в Карабахе
Путин: РФ использовала все механизмы в правовом поле для гумподдержки в Карабахе