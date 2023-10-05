https://ria.ru/20231005/karabakh-1900761402.html

Статус российских миротворцев в Карабахе изменился, заявил Путин

Статус российских миротворцев в Карабахе изменился, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Статус российских миротворцев в Карабахе изменился, заявил Путин

Статус миротворцев РФ претерпел изменения после признания Карабаха азербайджанским, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:45

2023-10-05T17:45

2023-10-05T19:13

ситуация в нагорном карабахе

россия

владимир путин

в мире

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Статус миротворцев РФ претерпел изменения после признания Карабаха азербайджанским, заявил президент России Владимир Путин."Даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после определения статуса Карабаха как части Азербайджана", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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2023

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ситуация в нагорном карабахе, россия, владимир путин, в мире