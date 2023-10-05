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Статус российских миротворцев в Карабахе изменился, заявил Путин
Статус российских миротворцев в Карабахе изменился, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Статус российских миротворцев в Карабахе изменился, заявил Путин
Статус миротворцев РФ претерпел изменения после признания Карабаха азербайджанским, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:45
2023-10-05T17:45
2023-10-05T19:13
ситуация в нагорном карабахе
россия
владимир путин
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Статус миротворцев РФ претерпел изменения после признания Карабаха азербайджанским, заявил президент России Владимир Путин."Даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после определения статуса Карабаха как части Азербайджана", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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ситуация в нагорном карабахе, россия, владимир путин, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Россия, Владимир Путин, В мире
Статус российских миротворцев в Карабахе изменился, заявил Путин
Путин: статус миротворцев РФ изменился после признания Карабаха азербайджанским