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Статус российских миротворцев в Карабахе изменился, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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17:45 05.10.2023 (обновлено: 19:13 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/karabakh-1900761402.html
Статус российских миротворцев в Карабахе изменился, заявил Путин
Статус российских миротворцев в Карабахе изменился, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Статус российских миротворцев в Карабахе изменился, заявил Путин
Статус миротворцев РФ претерпел изменения после признания Карабаха азербайджанским, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:45
2023-10-05T19:13
ситуация в нагорном карабахе
россия
владимир путин
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Статус миротворцев РФ претерпел изменения после признания Карабаха азербайджанским, заявил президент России Владимир Путин."Даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после определения статуса Карабаха как части Азербайджана", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ситуация в нагорном карабахе, россия, владимир путин, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Россия, Владимир Путин, В мире
Статус российских миротворцев в Карабахе изменился, заявил Путин

Путин: статус миротворцев РФ изменился после признания Карабаха азербайджанским

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Статус миротворцев РФ претерпел изменения после признания Карабаха азербайджанским, заявил президент России Владимир Путин.
"Даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после определения статуса Карабаха как части Азербайджана", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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