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Путин назвал чествование эсэсовца в канадском парламенте отвратительным - РИА Новости, 05.10.2023
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18:50 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/kanada-1900782826.html
Путин назвал чествование эсэсовца в канадском парламенте отвратительным
Путин назвал чествование эсэсовца в канадском парламенте отвратительным - РИА Новости, 05.10.2023
Путин назвал чествование эсэсовца в канадском парламенте отвратительным
Для западных стран все средства в борьбе против России хороши, но чествование нациста в парламенте Канады - это "в высшей степени отвратительно", заявил... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:50
2023-10-05T18:50
ярослав хунка
в мире
россия
канада
владимир путин
владимир зеленский
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Для западных стран все средства в борьбе против России хороши, но чествование нациста в парламенте Канады - это "в высшей степени отвратительно", заявил президент РФ Владимир Путин. "Такие люди. Все средства хороши, если используются в борьбе против России. Я могу представить себе, что есть просто непреодолимое желание, чтобы победить Россию на поле боя, добиться ее стратегического поражения. Но разве можно это делать такой ценой? Это просто в высшей степени отвратительно", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя ситуацию с чествованием в канадском парламенте нациста из дивизии СС "Галичина". На заседание канадского парламента 22 сентября по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
https://ria.ru/20230927/proverka-1898863936.html
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ярослав хунка, в мире, россия, канада, владимир путин, владимир зеленский
Ярослав Хунка, В мире, Россия, Канада, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Путин назвал чествование эсэсовца в канадском парламенте отвратительным

Путин назвал чествование нациста в парламенте Канады отвратительным

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Для западных стран все средства в борьбе против России хороши, но чествование нациста в парламенте Канады - это "в высшей степени отвратительно", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Такие люди. Все средства хороши, если используются в борьбе против России. Я могу представить себе, что есть просто непреодолимое желание, чтобы победить Россию на поле боя, добиться ее стратегического поражения. Но разве можно это делать такой ценой? Это просто в высшей степени отвратительно", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя ситуацию с чествованием в канадском парламенте нациста из дивизии СС "Галичина".
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
В Польше проверяют, участвовал ли эсэсовец Хунка в геноциде поляков
27 сентября, 07:34
На заседание канадского парламента 22 сентября по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Питер Саварин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Власти Канады принесли извинения за награждение эсэсовца в 1987 году
Вчера, 04:13
 
Ярослав ХункаВ миреРоссияКанадаВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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