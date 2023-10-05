Путин назвал чествование эсэсовца в канадском парламенте отвратительным
Путин назвал чествование нациста в парламенте Канады отвратительным
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Для западных стран все средства в борьбе против России хороши, но чествование нациста в парламенте Канады - это "в высшей степени отвратительно", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Такие люди. Все средства хороши, если используются в борьбе против России. Я могу представить себе, что есть просто непреодолимое желание, чтобы победить Россию на поле боя, добиться ее стратегического поражения. Но разве можно это делать такой ценой? Это просто в высшей степени отвратительно", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя ситуацию с чествованием в канадском парламенте нациста из дивизии СС "Галичина".
На заседание канадского парламента 22 сентября по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.