https://ria.ru/20231005/kanada-1900781932.html

Путин надеется на осуждение организациями чествования нациста в Канаде

Путин надеется на осуждение организациями чествования нациста в Канаде - РИА Новости, 05.10.2023

Путин надеется на осуждение организациями чествования нациста в Канаде

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что общественные организации сформулируют свою позицию с осуждением чествования нациста в парламенте... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:45

2023-10-05T18:45

2023-10-05T18:45

владимир путин

в мире

канада

ярослав хунка

владимир зеленский

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что общественные организации сформулируют свою позицию с осуждением чествования нациста в парламенте Канады. "Очень рассчитываю на то, что не только мы здесь в узком кругу на Валдайском клубе будем об этом говорить, но что все-таки как-то общественные организации, те, кому небезразлично будущее человечества, сформулируют свою позицию по этому вопросу, ясно, однозначно и с осуждением того, что произошло", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231004/ss-1900500889.html

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владимир путин, в мире, канада, ярослав хунка, владимир зеленский, международный дискуссионный клуб "валдай"