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Путин надеется на осуждение организациями чествования нациста в Канаде - РИА Новости, 05.10.2023
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18:45 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/kanada-1900781932.html
Путин надеется на осуждение организациями чествования нациста в Канаде
Путин надеется на осуждение организациями чествования нациста в Канаде - РИА Новости, 05.10.2023
Путин надеется на осуждение организациями чествования нациста в Канаде
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что общественные организации сформулируют свою позицию с осуждением чествования нациста в парламенте... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:45
2023-10-05T18:45
владимир путин
в мире
канада
ярослав хунка
владимир зеленский
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что общественные организации сформулируют свою позицию с осуждением чествования нациста в парламенте Канады. "Очень рассчитываю на то, что не только мы здесь в узком кругу на Валдайском клубе будем об этом говорить, но что все-таки как-то общественные организации, те, кому небезразлично будущее человечества, сформулируют свою позицию по этому вопросу, ясно, однозначно и с осуждением того, что произошло", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, в мире, канада, ярослав хунка, владимир зеленский, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, В мире, Канада, Ярослав Хунка, Владимир Зеленский, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин надеется на осуждение организациями чествования нациста в Канаде

Путин надеется, что общественные организации осудят чествование нациста в Канаде

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что общественные организации сформулируют свою позицию с осуждением чествования нациста в парламенте Канады.
"Очень рассчитываю на то, что не только мы здесь в узком кругу на Валдайском клубе будем об этом говорить, но что все-таки как-то общественные организации, те, кому небезразлично будущее человечества, сформулируют свою позицию по этому вопросу, ясно, однозначно и с осуждением того, что произошло", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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Владимир ПутинВ миреКанадаЯрослав ХункаВладимир ЗеленскийМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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