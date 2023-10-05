Путин прокомментировал чествование эсэсовца в парламенте Канады
Путин: спикер парламента в Канаде не мог не знать, что Хунка сражался за Гитлера
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Если спикер парламента Канады, пригласивший выступить нациста из дивизии СС, не знает, что во время Второй мировой войны против России сражался Адольф Гитлер, то он идиот, а если знает и называет нациста героем — он негодяй, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг выступает на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путину задали вопрос о выступлении нациста из дивизии СС в парламенте Канады.
"Во-первых, если спикер канадского парламента говорит о том, что во время Второй Мировой войны этот канадский, канадско-украинский или украино-канадский нацист сражался против русских во время Второй мировой войны, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера... Или был фашистским коллаборационистом. В любом случае сражался на стороне нацистских войск", - ответил президент.
"Спикер парламента Канады говорит - он сражался с русскими и сегодня продолжает поддерживать украинские войска, сражающиеся против русских. Он по сути поставил на одну доску гитлеровских коллаборационистов, войска СС и сегодняшние украинские боевые части, сражающиеся, как он сказал, против России. Он поставил их на одну доску", - добавил Путин.
"Допустим, он этого не знает. Я ни в коем случае не хочу обидеть чувства канадского народа, мы относимся к Канаде с уважением, особенно к людям. Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. Или так, или так", - сказал президент.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.