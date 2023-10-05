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Путин прокомментировал чествование эсэсовца в парламенте Канады - РИА Новости, 05.10.2023
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18:21 05.10.2023 (обновлено: 18:55 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/kanada-1900774927.html
Путин прокомментировал чествование эсэсовца в парламенте Канады
Путин прокомментировал чествование эсэсовца в парламенте Канады - РИА Новости, 05.10.2023
Путин прокомментировал чествование эсэсовца в парламенте Канады
Если спикер парламента Канады, пригласивший выступить нациста из дивизии СС, не знает, что во время Второй мировой войны против России сражался Адольф Гитлер,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:21
2023-10-05T18:55
в мире
канада
россия
украина
адольф гитлер
владимир путин
владимир зеленский
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Если спикер парламента Канады, пригласивший выступить нациста из дивизии СС, не знает, что во время Второй мировой войны против России сражался Адольф Гитлер, то он идиот, а если знает и называет нациста героем — он негодяй, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг выступает на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путину задали вопрос о выступлении нациста из дивизии СС в парламенте Канады."Во-первых, если спикер канадского парламента говорит о том, что во время Второй Мировой войны этот канадский, канадско-украинский или украино-канадский нацист сражался против русских во время Второй мировой войны, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера... Или был фашистским коллаборационистом. В любом случае сражался на стороне нацистских войск", - ответил президент."Спикер парламента Канады говорит - он сражался с русскими и сегодня продолжает поддерживать украинские войска, сражающиеся против русских. Он по сути поставил на одну доску гитлеровских коллаборационистов, войска СС и сегодняшние украинские боевые части, сражающиеся, как он сказал, против России. Он поставил их на одну доску", - добавил Путин."Допустим, он этого не знает. Я ни в коем случае не хочу обидеть чувства канадского народа, мы относимся к Канаде с уважением, особенно к людям. Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. Или так, или так", - сказал президент.В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20231005/izvineniya-1900578619.html
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в мире, канада, россия, украина, адольф гитлер, владимир путин, владимир зеленский, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Канада, Россия, Украина, Адольф Гитлер, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин прокомментировал чествование эсэсовца в парламенте Канады

Путин: спикер парламента в Канаде не мог не знать, что Хунка сражался за Гитлера

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Если спикер парламента Канады, пригласивший выступить нациста из дивизии СС, не знает, что во время Второй мировой войны против России сражался Адольф Гитлер, то он идиот, а если знает и называет нациста героем — он негодяй, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг выступает на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путину задали вопрос о выступлении нациста из дивизии СС в парламенте Канады.
"Во-первых, если спикер канадского парламента говорит о том, что во время Второй Мировой войны этот канадский, канадско-украинский или украино-канадский нацист сражался против русских во время Второй мировой войны, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера... Или был фашистским коллаборационистом. В любом случае сражался на стороне нацистских войск", - ответил президент.
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"Спикер парламента Канады говорит - он сражался с русскими и сегодня продолжает поддерживать украинские войска, сражающиеся против русских. Он по сути поставил на одну доску гитлеровских коллаборационистов, войска СС и сегодняшние украинские боевые части, сражающиеся, как он сказал, против России. Он поставил их на одну доску", - добавил Путин.
"Допустим, он этого не знает. Я ни в коем случае не хочу обидеть чувства канадского народа, мы относимся к Канаде с уважением, особенно к людям. Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. Или так, или так", - сказал президент.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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Аплодисменты эсэсовцу. Зеленский перестал скрывать свои убеждения
25 сентября, 17:58
 
В миреКанадаРоссияУкраинаАдольф ГитлерВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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