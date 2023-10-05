https://ria.ru/20231005/kanada-1900774927.html

Путин прокомментировал чествование эсэсовца в парламенте Канады

Путин прокомментировал чествование эсэсовца в парламенте Канады - РИА Новости, 05.10.2023

Путин прокомментировал чествование эсэсовца в парламенте Канады

Если спикер парламента Канады, пригласивший выступить нациста из дивизии СС, не знает, что во время Второй мировой войны против России сражался Адольф Гитлер,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:21

2023-10-05T18:21

2023-10-05T18:55

в мире

канада

россия

украина

адольф гитлер

владимир путин

владимир зеленский

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Если спикер парламента Канады, пригласивший выступить нациста из дивизии СС, не знает, что во время Второй мировой войны против России сражался Адольф Гитлер, то он идиот, а если знает и называет нациста героем — он негодяй, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг выступает на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путину задали вопрос о выступлении нациста из дивизии СС в парламенте Канады."Во-первых, если спикер канадского парламента говорит о том, что во время Второй Мировой войны этот канадский, канадско-украинский или украино-канадский нацист сражался против русских во время Второй мировой войны, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера... Или был фашистским коллаборационистом. В любом случае сражался на стороне нацистских войск", - ответил президент."Спикер парламента Канады говорит - он сражался с русскими и сегодня продолжает поддерживать украинские войска, сражающиеся против русских. Он по сути поставил на одну доску гитлеровских коллаборационистов, войска СС и сегодняшние украинские боевые части, сражающиеся, как он сказал, против России. Он поставил их на одну доску", - добавил Путин."Допустим, он этого не знает. Я ни в коем случае не хочу обидеть чувства канадского народа, мы относимся к Канаде с уважением, особенно к людям. Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. Или так, или так", - сказал президент.В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/izvineniya-1900578619.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

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в мире, канада, россия, украина, адольф гитлер, владимир путин, владимир зеленский, международный дискуссионный клуб "валдай"