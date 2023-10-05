https://ria.ru/20231005/kampus-1900611746.html

Строительство кампуса мирового уровня НГУ идет с опережением графика

Строительство кампуса мирового уровня НГУ идет с опережением графика - РИА Новости, 05.10.2023

Строительство кампуса мирового уровня НГУ идет с опережением графика

Строительство первой очереди кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2024 год, идет с... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:46

2023-10-05T10:46

2023-10-05T12:36

новосибирская область

андрей травников

валерий фальков

новосибирский государственный университет

общество

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НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Строительство первой очереди кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2024 год, идет с опережением графика, сообщает в четверг правительство Новосибирской области на сайте. Результаты реализации проектов по созданию современных кампусов рассмотрели на совещании министерства науки и высшего образования России под руководством главы министерства Валерия Фалькова. В мероприятии принял участие председатель комиссии госсовета РФ по направлению "Наука", губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Как сообщил генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян, есть небольшое опережение по графику, порядка полутора-двух месяцев, реализации первого этапа проекта строительства кампуса мирового уровня НГУ. "Подтверждаю, что работы идут с опережением", - отметил Травников. Оганесян заверил, что строительные работы идут полных ходом, завершение первого этапа запланировано на четвертый квартал 2024 года. Кроме того, строители приступили к монолитным работам по второй и третьей очередям кампуса, которые планируется сдать в конце 2025 года. "Хотелось бы отметить хорошую динамику по проекту и достигнутые результаты. Кампусы - один из приоритетных и наиболее масштабных проектов Минобрнауки. В начале года была поставлена задача по формированию системы управления проектом и выстраивания взаимодействия всех его участников. В этом плане мы также видим, что сотрудничество между региональными командами, Минобрнауки России и другими организациям, вовлеченными в проект, организовано и приносит результаты", - сказал Фальков. Как сообщалось, в рамках первой очереди строительства кампуса мирового уровня НГУ появится комплекс общежитий на 690 мест, учебный корпус Специализированного учебно-научного центра НГУ (СУНЦ НГУ) и досуговый центр. В рамках второй очереди построят корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана и научно-исследовательский центр.

https://realty.ria.ru/20220823/novosibirsk-1811531805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новосибирская область, андрей травников, валерий фальков, новосибирский государственный университет, общество