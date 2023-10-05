https://ria.ru/20231005/izvineniya-1900578619.html

Власти Канады принесли извинения за награждение эсэсовца в 1987 году

Власти Канады принесли извинения за награждение эсэсовца в 1987 году - РИА Новости, 05.10.2023

Власти Канады принесли извинения за награждение эсэсовца в 1987 году

Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон принес извинения за представление в 1987 году бывшего члена дивизии СС "Галичина" Питера Саварина к Ордену Канады,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T04:13

2023-10-05T04:13

2023-10-05T04:56

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон принес извинения за представление в 1987 году бывшего члена дивизии СС "Галичина" Питера Саварина к Ордену Канады, сообщила телеканалу CTV News представитель секретариата генерал-губернатора Линн Сантерре. "Мы с глубоким сожалением признаем, что Питер Саварин был представлен к Ордену Канады в 1987 году, и приносим искренние извинения гражданам Канады за любые страдания или боль, которые могло вызвать это решение", — отметила Сантерре.Саварин, по данным телеканала, занимал должность ректора Университета Альберты и лидером "Всемирного конгресса украинцев"*. В его биографии на сайте университета отмечают "заслуги за развитие мультикультурализма в Канаде". При этом, по информации издания, Саварин служил в дивизии СС "Галичина" и впоследствии бежал в Канаду, как и скандально известный украинский эсэсовец Ярослав Хунка. Подробности биографии Саварина вскрылись в связи с расследованием американского издания Forward, разбирающего актуальные для еврейской общины темы. По заявлениям Forward, его специалисты одними из первых обнародовали прошлое бывшего эсэсовца Ярослава Хунки.При этом решение о представлении Саварина к награде отменили в 2017 году. Как отмечает CTV News, подобное может произойти при обнародовании ранее неизвестной негативной информации о претенденте, но в случае с Савариным такое решение приняли в связи с его смертью. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как "ветерана борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим участником дивизии СС "Галичина". Она комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией — дивизия отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.* Организация признана нежелательной в России

https://ria.ru/20230930/esesovets-1899584678.html

https://ria.ru/20231003/kanada-1900171592.html

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