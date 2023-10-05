https://ria.ru/20231005/irkutsk-1900643298.html
В Иркутске в День учителя открыли новый школьный корпус
В Иркутске в День учителя открыли новый школьный корпус - РИА Новости, 05.10.2023
В Иркутске в День учителя открыли новый школьный корпус
В Иркутске в День учителя в микрорайоне Ново-Ленино открыли новый школьный корпус для начальных классов, который возводился по нацпроекту "Образование",... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:18
2023-10-05T12:18
2023-10-05T12:18
иркутская область
иркутск
иркутская область
игорь кобзев
день учителя
всемирный день учителя
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ИРКУТСК, 5 окт - РИА Новости. В Иркутске в День учителя в микрорайоне Ново-Ленино открыли новый школьный корпус для начальных классов, который возводился по нацпроекту "Образование", сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Губернатор Приангарья Игорь Кобзев принял участие в церемонии открытия нового корпуса средней общеобразовательной школы №57 в Иркутске. Мероприятие приурочили ко Дню учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Событие является ключевым в рамках Большой учительской недели", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, этот День учителя запомнится особо, поскольку отмечается в Год педагога и наставника как главное событие Большой учительской недели. Открытие нового корпуса для начальных классов средней школы № 57 города Иркутска, который был включен в национальный проект "Образование", одно из знаковых событий Большой учительской недели в столице Приангарья. На возведение корпуса израсходовано 500 миллионов рублей. Основанная в 1995 году СОШ №57 — одна из самых больших в городе. Здесь обучается более 2,4 тысячи детей, из них более 900 - учащиеся начальной школы, поэтому потребность в расширении площадей образовательной организации была высокой. Новое здание рассчитано на 500 мест. Помещения нового корпуса оборудованы по самым высоким стандартам, здесь есть кабинеты логопеда, педагога-психолога и сенсорная комната, кабинет проектно-исследовательской деятельности, включающий в себя цифровые лаборатории, робототехнику и полидроны на базе мобильного компьютерного класса, мульт-студия "3D облако". В Иркутской области в прошлом году завершилось строительство семи школ почти на 4,5 тысячи мест, в 2023 году начали работу две новые школы - в городе Зима и в поселке Большой Луг, строительство которых финансировалось из регионального бюджета. Также в День учителя в поселке Соцгородок Нижнеилимского района открылся образовательный комплекс - школа и детский сад. Он построен по областной госпрограмме "Развитие образования" нацпроекта "Образование". На его возведение было выделено более 400 миллионов рублей из регионального и местного бюджетов. Вместе с мэром Иркутска Русланом Болотовым губернатор Игорь Кобзев вручил учителям награды, в том числе региональный знак "Почетный наставник в сфере образования Иркутской области".
https://ria.ru/20231005/den_uchitelya-1900124063.html
https://ria.ru/20231005/uchitel-1900619172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, иркутская область, игорь кобзев, день учителя, всемирный день учителя
Иркутская область, Иркутск, Иркутская область, Игорь Кобзев, День учителя, Всемирный день учителя
ИРКУТСК, 5 окт - РИА Новости.
В Иркутске в День учителя в микрорайоне Ново-Ленино открыли новый школьный корпус для начальных классов, который возводился по нацпроекту "Образование", сообщает пресс-служба
правительства Приангарья.
«
"Губернатор Приангарья Игорь Кобзев принял участие в церемонии открытия нового корпуса средней общеобразовательной школы №57 в Иркутске. Мероприятие приурочили ко Дню учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Событие является ключевым в рамках Большой учительской недели", - говорится в сообщении.
По словам Игоря Кобзева, этот День учителя запомнится особо, поскольку отмечается в Год педагога и наставника как главное событие Большой учительской недели. Открытие нового корпуса для начальных классов средней школы № 57 города Иркутска, который был включен в национальный проект "Образование", одно из знаковых событий Большой учительской недели в столице Приангарья. На возведение корпуса израсходовано 500 миллионов рублей. Основанная в 1995 году СОШ №57 — одна из самых больших в городе. Здесь обучается более 2,4 тысячи детей, из них более 900 - учащиеся начальной школы, поэтому потребность в расширении площадей образовательной организации была высокой. Новое здание рассчитано на 500 мест.
Помещения нового корпуса оборудованы по самым высоким стандартам, здесь есть кабинеты логопеда, педагога-психолога и сенсорная комната, кабинет проектно-исследовательской деятельности, включающий в себя цифровые лаборатории, робототехнику и полидроны на базе мобильного компьютерного класса, мульт-студия "3D облако".
В Иркутской области в прошлом году завершилось строительство семи школ почти на 4,5 тысячи мест, в 2023 году начали работу две новые школы - в городе Зима и в поселке Большой Луг, строительство которых финансировалось из регионального бюджета. Также в День учителя в поселке Соцгородок Нижнеилимского района открылся образовательный комплекс - школа и детский сад. Он построен по областной госпрограмме "Развитие образования" нацпроекта "Образование". На его возведение было выделено более 400 миллионов рублей из регионального и местного бюджетов.
Вместе с мэром Иркутска Русланом Болотовым губернатор Игорь Кобзев вручил учителям награды, в том числе региональный знак "Почетный наставник в сфере образования Иркутской области".
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