https://ria.ru/20231005/irkutsk-1900643298.html

В Иркутске в День учителя открыли новый школьный корпус

В Иркутске в День учителя открыли новый школьный корпус - РИА Новости, 05.10.2023

В Иркутске в День учителя открыли новый школьный корпус

В Иркутске в День учителя в микрорайоне Ново-Ленино открыли новый школьный корпус для начальных классов, который возводился по нацпроекту "Образование",... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:18

2023-10-05T12:18

2023-10-05T12:18

иркутская область

иркутск

иркутская область

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всемирный день учителя

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ИРКУТСК, 5 окт - РИА Новости. В Иркутске в День учителя в микрорайоне Ново-Ленино открыли новый школьный корпус для начальных классов, который возводился по нацпроекту "Образование", сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Губернатор Приангарья Игорь Кобзев принял участие в церемонии открытия нового корпуса средней общеобразовательной школы №57 в Иркутске. Мероприятие приурочили ко Дню учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Событие является ключевым в рамках Большой учительской недели", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, этот День учителя запомнится особо, поскольку отмечается в Год педагога и наставника как главное событие Большой учительской недели. Открытие нового корпуса для начальных классов средней школы № 57 города Иркутска, который был включен в национальный проект "Образование", одно из знаковых событий Большой учительской недели в столице Приангарья. На возведение корпуса израсходовано 500 миллионов рублей. Основанная в 1995 году СОШ №57 — одна из самых больших в городе. Здесь обучается более 2,4 тысячи детей, из них более 900 - учащиеся начальной школы, поэтому потребность в расширении площадей образовательной организации была высокой. Новое здание рассчитано на 500 мест. Помещения нового корпуса оборудованы по самым высоким стандартам, здесь есть кабинеты логопеда, педагога-психолога и сенсорная комната, кабинет проектно-исследовательской деятельности, включающий в себя цифровые лаборатории, робототехнику и полидроны на базе мобильного компьютерного класса, мульт-студия "3D облако". В Иркутской области в прошлом году завершилось строительство семи школ почти на 4,5 тысячи мест, в 2023 году начали работу две новые школы - в городе Зима и в поселке Большой Луг, строительство которых финансировалось из регионального бюджета. Также в День учителя в поселке Соцгородок Нижнеилимского района открылся образовательный комплекс - школа и детский сад. Он построен по областной госпрограмме "Развитие образования" нацпроекта "Образование". На его возведение было выделено более 400 миллионов рублей из регионального и местного бюджетов. Вместе с мэром Иркутска Русланом Болотовым губернатор Игорь Кобзев вручил учителям награды, в том числе региональный знак "Почетный наставник в сфере образования Иркутской области".

https://ria.ru/20231005/den_uchitelya-1900124063.html

https://ria.ru/20231005/uchitel-1900619172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иркутск, иркутская область, игорь кобзев, день учителя, всемирный день учителя