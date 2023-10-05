Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о попытках "оторвать" Индию от России - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 05.10.2023 (обновлено: 17:42 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/indiya-1900742961.html
Путин высказался о попытках "оторвать" Индию от России
Путин высказался о попытках "оторвать" Индию от России - РИА Новости, 05.10.2023
Путин высказался о попытках "оторвать" Индию от России
Попытки оторвать Индию от России бессмысленны, это самостоятельное государство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:03
2023-10-05T17:42
индия
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Попытки оторвать Индию от России бессмысленны, это самостоятельное государство, заявил президент России Владимир Путин."Индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное, очень национально ориентированное и, думаю, что вот эти попытки (оторвать Индию от России) не имеют никакого смысла, но, тем не менее, они продолжаются",- сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, владимир путин, в мире
Индия, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин высказался о попытках "оторвать" Индию от России

Путин назвал попытки оторвать Индию от России бессмысленными

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Попытки оторвать Индию от России бессмысленны, это самостоятельное государство, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное, очень национально ориентированное и, думаю, что вот эти попытки (оторвать Индию от России) не имеют никакого смысла, но, тем не менее, они продолжаются",- сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
 
ИндияРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала