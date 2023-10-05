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Путин высказался о попытках "оторвать" Индию от России
Путин высказался о попытках "оторвать" Индию от России - РИА Новости, 05.10.2023
Путин высказался о попытках "оторвать" Индию от России
Попытки оторвать Индию от России бессмысленны, это самостоятельное государство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:03
2023-10-05T17:03
2023-10-05T17:42
индия
россия
владимир путин
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Попытки оторвать Индию от России бессмысленны, это самостоятельное государство, заявил президент России Владимир Путин."Индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное, очень национально ориентированное и, думаю, что вот эти попытки (оторвать Индию от России) не имеют никакого смысла, но, тем не менее, они продолжаются",- сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, владимир путин, в мире
Индия, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин высказался о попытках "оторвать" Индию от России
Путин назвал попытки оторвать Индию от России бессмысленными