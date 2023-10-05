https://ria.ru/20231005/indiya-1900742961.html

Путин высказался о попытках "оторвать" Индию от России

Путин высказался о попытках "оторвать" Индию от России - РИА Новости, 05.10.2023

Путин высказался о попытках "оторвать" Индию от России

Попытки оторвать Индию от России бессмысленны, это самостоятельное государство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:03

2023-10-05T17:03

2023-10-05T17:42

индия

россия

владимир путин

в мире

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Попытки оторвать Индию от России бессмысленны, это самостоятельное государство, заявил президент России Владимир Путин."Индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное, очень национально ориентированное и, думаю, что вот эти попытки (оторвать Индию от России) не имеют никакого смысла, но, тем не менее, они продолжаются",- сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

индия, россия, владимир путин, в мире