https://ria.ru/20231005/indiya-1900604069.html

На севере Индии трое россиян оказались заблокированы из-за наводнения

На севере Индии трое россиян оказались заблокированы из-за наводнения - РИА Новости, 05.10.2023

На севере Индии трое россиян оказались заблокированы из-за наводнения

Трое россиян заблокированы в результате наводнений на севере Индии, пострадавших среди них нет, сообщило генеральное консульство России в Калькутте. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:22

2023-10-05T10:22

2023-10-05T11:09

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт – РИА Новости. Трое россиян заблокированы в результате наводнений на севере Индии, пострадавших среди них нет, сообщило генеральное консульство России в Калькутте. Там напомнили, что в результате затоплений рек Тиста и Лачен в северной части индийского штата Сикким из-за продолжительных ливней около 3 тысяч туристов находятся в зоне бедствия и не могут покинуть регион вследствие значительных разрушений транспортной инфраструктуры. "На текущий момент Генеральное консульство России в Калькутте находится в контакте с местными властями и располагает информацией о трех гражданах России, заблокированных в зоне бедствия. Пострадавших среди них нет. Как только погодные условия улучшатся, они будут эвакуированы", - отметили в генконсульстве. Там добавили, что власти "заверили, что в настоящий момент все застрявшие туристы находятся в безопасности, прилагаются усилия для восстановления связи и организации спасательных операций".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, индия, новости - туризм