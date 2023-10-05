https://ria.ru/20231005/indiya-1900604069.html
На севере Индии трое россиян оказались заблокированы из-за наводнения
На севере Индии трое россиян оказались заблокированы из-за наводнения - РИА Новости, 05.10.2023
На севере Индии трое россиян оказались заблокированы из-за наводнения
Трое россиян заблокированы в результате наводнений на севере Индии, пострадавших среди них нет, сообщило генеральное консульство России в Калькутте. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:22
2023-10-05T10:22
2023-10-05T11:09
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт – РИА Новости. Трое россиян заблокированы в результате наводнений на севере Индии, пострадавших среди них нет, сообщило генеральное консульство России в Калькутте. Там напомнили, что в результате затоплений рек Тиста и Лачен в северной части индийского штата Сикким из-за продолжительных ливней около 3 тысяч туристов находятся в зоне бедствия и не могут покинуть регион вследствие значительных разрушений транспортной инфраструктуры. "На текущий момент Генеральное консульство России в Калькутте находится в контакте с местными властями и располагает информацией о трех гражданах России, заблокированных в зоне бедствия. Пострадавших среди них нет. Как только погодные условия улучшатся, они будут эвакуированы", - отметили в генконсульстве. Там добавили, что власти "заверили, что в настоящий момент все застрявшие туристы находятся в безопасности, прилагаются усилия для восстановления связи и организации спасательных операций".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, индия, новости - туризм
Туризм, В мире, Россия, Индия, Новости - Туризм
На севере Индии трое россиян оказались заблокированы из-за наводнения
Генконсульство: трое россиян заблокированы из-за наводнения на севере Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт – РИА Новости. Трое россиян заблокированы в результате наводнений на севере Индии, пострадавших среди них нет, сообщило генеральное консульство России в Калькутте.
Там напомнили, что в результате затоплений рек Тиста и Лачен в северной части индийского штата Сикким из-за продолжительных ливней около 3 тысяч туристов находятся в зоне бедствия и не могут покинуть регион вследствие значительных разрушений транспортной инфраструктуры.
«
"На текущий момент Генеральное консульство России в Калькутте находится в контакте с местными властями и располагает информацией о трех гражданах России, заблокированных в зоне бедствия. Пострадавших среди них нет. Как только погодные условия улучшатся, они будут эвакуированы", - отметили в генконсульстве.
Там добавили, что власти "заверили, что в настоящий момент все застрявшие туристы находятся в безопасности, прилагаются усилия для восстановления связи и организации спасательных операций".
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